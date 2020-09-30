Kuzeyde 5, güneyde 30 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 170, Güney Kıbrıs’ta ise 2 bin 685 test yapıldı. Kuzeyde 5, güneyde ise 30 yeni vaka tespit edildi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 757, güneyde ise bin 743 oldu.

Kuzeyde pandemi hastanesine tedavi gören 21 hastanın daha taburcu edildiği açıklandı. Böylelikle hastanede tedavi gören hasta sayısı 29’a indi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Pilli, 21 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yazılı açıklamasında, vakalardan ikisinin havayoluyla KKTC’ye geldiğini, birinin de daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını belirtti. Pilli, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını belirtti.



Covid-19 genel durumu şöyle:Yapılan toplam test sayısı 167 bin 580. Toplam vaka sayısı 757. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 625. Tedavisi devam eden vaka sayısı 128. Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 29. Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı 99. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok.

Güney Kıbrıs’ta 30 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta dün yapılan 2 bin 685 test sonucunda 30 yeni Covid-19 vakası belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı bin 743 oldu.