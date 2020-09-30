İddialı konuştu

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Erhürman, hem sahada hem de anketlerdeki verilere baktıklarında ikinci turda olduklarını gördüklerini söyledi

İddialı konuştu
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Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı televizyon programında, hem sahada hem de anketlerde kendilerine ulaşan verilere baktıklarında ikinci turda olduklarını gördüklerini söyledi. 
Yaptırdıkları kamuoyu yoklamalarında “ilk iki içerisinde olduğunu” söyleyen Erhürman, “Kendi anketinizi, sahada gördüğünüzle doğrulamanız lazım. Sahada gördüğümüz bizim anketlerimizde çıkan sonuçları doğruluyor. İkinci turdayız” dedi.

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Programda Kıbrıs sorununa ilişkin soruları da yanıtlayan Erhürman şunları söyledi:
“Ben çözüme bağlı bir insanım ve bu ülkede bir an önce kapsamlı çözüm olmasını isterim. Bir an önce de kapsamlı çözüm olması için çalışacağım. Bir an önce kapsamlı çözüm olmasını isteyen bir insan, çözüm alternatiflerinin tartışılmasını da ister. Hangi çözüm şeklini benimsiyorsanız, bunu anlatmanız gerekiyor topluma. Biz federasyon diyoruz. Masada da onlarca yıldır federasyon var. Müzakere masasına çözüme ulaşmak için oturacağız.” 
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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