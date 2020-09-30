‘Firma hatası’

Çiğdem AYDIN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü, Teknecik Elektrik Santrali’nde 4 jeneratörün arızalı olduğunu kabul ederek, hatanın satıcı firmadan kaynaklandığını söyledi.

Diyalog’un sorularını yanıtlayan Gökbürü, firmanın hatasını kabul ettiğini, jeneratörlerin tamiri için girişim başlattığını ifade etti. Arızalı olan tüm jeneratörlerin bedava onarılacağını ifade eden Gökbörü, bunlar için gereken işlemlerin yapıldığını dile getirdi.

Gökbürü, KIBTEK Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) yaptığı elektrik kesintilerine değinerek, bunun yasa dışı olduğunu söyledi. Gökbörü, “Biz yönetim kurulu olarak bu hukuksuz davranış karşısında adli makamlara başvurduk” dedi.

KIBTEK) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü, sorulara şu yanıtları verdi:



Soru: EL- SEN Teknecik Elektrik Santrali’nde 8 jeneratörden 4'ünün arızalı olduğunu iddia ediyor. Bu doğru mu? Doğruysa neden tamir edilmiyor? Tamirat masrafı nedir?Gökbörü: Evet doğru ancak biz 4 jeneratörü de yaptırıyoruz şu anda. Jeneratörlerin satın alındığı firma hatalı olduklarını kabul etti ve tamire başladı. Parçaları geldi ve bunun için herhangi bir para ödemeyeceğiz. Bir tanesi de yeni açıldı, şu anda raporlaması yapılıyor. Yapıldıktan sonra tamirine başlanacak. İki numaralı makine için teknik heyet geldiği zaman onları da yapacak. Tüm bunlar için gereken işlemler yapıldı ve hepsi de yönetim kurulundan geçti. Pazartesi iki numaralı makinenin bütün yazışmaları tamamlandı, çünkü raporlama olmadan yapamazsınız. Yani yönetim kurulunda şu anda bir tek konu dahi beklemiyor. Bunlar için bir maliyet ödenmeyecek. Ama sadece iki numaralı makine için bile ödeme yapmaya kalksak 200 bin avro’dur ama bunu ilgili firma hatanın kendinde olduğunu kabul ederek kendisi yapıyor sıfır maliyet ile. Diğer makinelerden biri İstanbul’da açılmış, ihale süreci iki kademeli yapılmış. 40-50 bin avro civarında bir ihalesi vardır. Bir ayağı bitmiş, İstanbul’da tamiri yapılıp gelecek. Yani kısacası hepsi için de işlem başlatıldı. 7 numaralı makine de yeni bozuldu rapor hazırlanıyor ama biz yönetim kurulu olarak fiyat almaya başladık ki bu konuda da süratli hareket ediyoruz.Soru: Halen çalışan jeneratörlerden 1 veya 2’si arıza yaparsa ülkenin durumu ne olacak?Gökbörü: Şu anda hiçbir şey olmaz çünkü AKSA’nın ürettiği tüm elektriği almak zorundayız. Teknecik tam kapasite ile çalışmıyor zaten onda bir problem yoktur. Her hangi bir problem yaşamaz ülke.Soru: Sendikanın elektrik kesme yetkisi var mı? Eğer yetkisi yoksa, kesintiler konusunda ne yaptınız?Gökbörü: Sendikanın elektik kesme yetkisi yoktur. Şimdi iki değişik kesinti oluyor; biri bilgi işlem tarafından yapılıyor, diğeri ise EL-SEN tarafından kesiliyor. Fakat sendikanın yaptığı kesintiler yasa dışıdır. Biz yönetim kurulu olarak bu hukuksuz davranış karşısında adli makamlara başvurduk. Sendika ile anlaşamadığımız tek bir konu vardır; ‘bu konuda yasal taahhüt gönderelim, ciddi borçları olanlara taksitlendirme yapalım’ diyoruz. EL-SEN ise gidip kendi başına elektriklerini kesiyor ve bu yasal değildir. Ama ben yönetim kurulu başkanı olarak sendika ile da kavga etmek istemem. Tabi ki uzlaşı içinde halletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Netice itibariyle ilgili kesintilerin yapıldığı ilçelerde polise gerekli şikayetimizi yaptık.