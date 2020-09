Bu yanlıştan vazgeçilmeli

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret ederek, Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Verilen bilgiye göre, vatan bilinen topraklara yıllardır emek veren çiftçiler ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Denktaş, özellikle Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde çiftçiler için elinden gelen katkıyı ortaya koymaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığının önemli bir mevki olduğunu dile getiren Denktaş, yürütmede yetkisi olmasa da ülkeyi bir araya getirme, birbirlerine düşen kesimleri toparlama açısından büyük bir etkisi olabileceğini söyledi.

Denktaş şunları kaydetti:

“Türkiye ile ne kavga edecek, ne de her söylediğine boyun eğecek bir yaklaşım bizi bir yere taşır. Bu kendi içimizde bizi birbirine düşürür. Böyle bir durumda da hiçbir geleceğimiz olmaz. Konuştuğumuz ‘Türkiyesiz olmayacak’ bir gelecektir. Ama bu söylem Türkiye’nin bürokratlarının her söylediğine ‘evet’ diyeceğiz anlamına gelmez. Türkiye’ye bağlıyız. Ancak bürokratlarına bağımlı durumda olamayız. Bu seçimler esnasında çokça yaşadığımız bazı şeyler var. Hiç birisine katılmıyorum. Ama bu beni Türkiye karşıtı haline de getirmez. Zaman zaman yaptıkları yanlışın ne olduğunu söylüyorum, gösteriyorum. Bu yanlışlardan vazgeçmelerini bir an önce ümit ediyorum. Aksi takdirde Rum’un yapmakta olduğu propaganda galip çıkacak. Biz de giderek daha fazla baskı altında kalacağız bütün dünyada.”

Ülke daha da kötüye gidecek

Bağımsız Cumhurbaşkanı Serdar Denktaş, Restorancılar Birliği (Res-Bir) üyeleriyle bir araya geldi.



Yönetimsizlik, kararsızlık ve vizyonsuzluğun bütün memleketi zora soktuğunu savunan Denktaş, bütün bu dertler varken seçimle ilgili konuşmanın kendisine zor geldiğini, bu nedenle “seçim sonrası ne yapılabilir?” ile ilgili fikir alışverişi yapmak istediğini ifade etti.Denktaş, sektörlerin çıkış yollarıyla ilgili düşüncelerini dinlemek ve anlamanın kendisi için önemli olduğunu söyleyerek, “Hep birlikte çıkış yolu bulunmazsa ülkenin gidişatı daha da kötüye gidecek” görüşünü dile getirdi.Turizmin tamamen bitirildiği savunan, öğrencilerin ülkeye gelmediğini belirten Denktaş, pandemi dönemini iyi planlayarak faydalı hale dönüştürebilecekken, bunun yapılamadığını söyledi.Denktaş, “Restoran işletmecilerinin durumu diğer esnafa göre biraz daha iyi görünüyor ancak dövizin patlamasından bu sektör de payını alacak” şeklinde konuştu.Serdar Denktaş, konuşmasında şunları kaydetti:“Seçim bitecek ama hayatta devam edecek. Seçilirsek görevimizdir, seçilmezsek daha da önemli görevimiz olacak bir meseledir bahsettiğim. Çünkü hep birlikte bu ülkenin içinde yaşıyoruz. Bu ülkenin sıkıntılarını hep birlikte yaşıyoruz. Altında kalkmada yine el ele vermek suretiyle başarılabilecek bir konu. İnşallah hayırlısı ile bu seçimleri sona erdireceğiz ve ona göre tekrar bir araya gelip meselelerimizi daha da derinlemesine konuşma fırsatı bulacağız.”