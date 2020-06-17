Bazı markalar sınıfta kaldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Şubat ayında yapılan denetimler sonucunda alınan 15 bal numunesi ile ilgili sonuçları açıkladı.
Buna göre, Cyprus Bal Arısı Balları, Ergenekon Dağ Balı, Ufuktan İlkbahar Balı, Kantara Balları Dağ Balı, Aygün Saf Süzme Dağ Balı ve Bafra Narenciye Balı’nda Besin Maddeleri Tüzüğüne uygun olmayan sonuçlar ortaya çıktığı bildirildi.
Açıklamada, veriler ışığında Veteriner Dairesi tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.
Sonuçlar şöyle:
“Cyprus Bal Arısı Balları: Tağşiş
Ergenekon Dağ Balı: Etiket dağ balı diastaz değeri narenciye balı
Ufuktan İlkbahar Balı: Etiket ilkbahar balı diastaz değeri narenciye balı, hmf yüksek
Kantara Balları Dağ Balı: Hmf yüksek
Aygün Saf Süzme Dağ Balı: Hmf yüksek
Bafra Narenciye Balı: Hmf yüksek
Lefke Bal Narenciye Balı: Besin maddeleri tüzüğüne uygun
Bahçivan Narenciye Balı: Besin maddeleri tüzüğüne uygun
Trodos Dağ Balı: Besin maddeleri tüzüğüne uygun
Melissa Dağ Balı: Besin maddeleri tüzüğüne uygun
Ortan Narenciye Balı: Besin maddeleri tüzüğüne uygun
Bardak Balları Dağ Balı: Besin maddeleri tüzüğüne uygun
Sifas Honey: Besin maddeleri tüzüğüne uygun
Ortan Dağ Balı: Besin maddeleri tüzüğüne uygun
Toprak Kovan Dağ Balı: Besin maddeleri tüzüğüne uygun”