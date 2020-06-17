Bazı markalar sınıfta kaldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Şubat ayında yapılan denetimler sonucunda alınan 15 bal numunesi ile ilgili sonuçları açıkladı.

Buna göre, Cyprus Bal Arısı Balları, Ergenekon Dağ Balı, Ufuktan İlkbahar Balı, Kantara Balları Dağ Balı, Aygün Saf Süzme Dağ Balı ve Bafra Narenciye Balı’nda Besin Maddeleri Tüzüğüne uygun olmayan sonuçlar ortaya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, veriler ışığında Veteriner Dairesi tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Sonuçlar şöyle:

“Cyprus Bal Arısı Balları: Tağşiş

Ergenekon Dağ Balı: Etiket dağ balı diastaz değeri narenciye balı

Ufuktan İlkbahar Balı: Etiket ilkbahar balı diastaz değeri narenciye balı, hmf yüksek

Kantara Balları Dağ Balı: Hmf yüksek

Aygün Saf Süzme Dağ Balı: Hmf yüksek

Bafra Narenciye Balı: Hmf yüksek

Lefke Bal Narenciye Balı: Besin maddeleri tüzüğüne uygun

Bahçivan Narenciye Balı: Besin maddeleri tüzüğüne uygun

Trodos Dağ Balı: Besin maddeleri tüzüğüne uygun

Melissa Dağ Balı: Besin maddeleri tüzüğüne uygun

Ortan Narenciye Balı: Besin maddeleri tüzüğüne uygun

Bardak Balları Dağ Balı: Besin maddeleri tüzüğüne uygun

Sifas Honey: Besin maddeleri tüzüğüne uygun

Ortan Dağ Balı: Besin maddeleri tüzüğüne uygun

Toprak Kovan Dağ Balı: Besin maddeleri tüzüğüne uygun”