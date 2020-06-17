Denize düşerek hayatını kaybetti

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kumyalı’da, dün akşam saatlerinde balık avladığı esnada aniden fenalaşarak kayaların üzerine yığılan 50 yaşındaki Şenol Berberoğlu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; dün akşam 19.00 sıralarında, Kumyalı’da, balıkçı barınağında, kayalar üzerinde balık avlayan Şenol Berberoğlu, aniden rahatsızlanarak kayalıkların üzerine düştü. Arkadaşları tarafından olay yerine çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Berberoğlu’nun duran kalbi tüm müdahalelere rağmen çalıştırılamadı.

Balık avı tutkusuydu

En büyük hobilerinden biri olan balık avladığı esnada talihsiz bir şekilde hayata veda eden Berberoğlu’nun, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde çalıştığı öğrenildi. Talihsiz adamın cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından memleketine gönderileceği bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.