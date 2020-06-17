KAR-İŞ eylemi Otobüs Terminali'nde devam

KAR-İŞ araçlı eylemi dokuzuncu gününü doldurdu

KAR-İŞ eylemi Otobüs Terminali'nde devam
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Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği'nin (KAR-İŞ) araçlı eylemi dokuzuncu gününü doldurdu. Meclis önüne araçlarını bırakarak eyleme başlayan KAR-İŞ, dün yerini değiştirdi. KAR-İŞ, eylemine Lefkoşa Otobüs Terminali'nde devam edecek. 
Coronavirüs salgını nedeniyle araçlarını çalıştıramayan üyelerine mali açıdan bazı kolaylıklar talebiyle 8 Haziran Pazartesi Lefkoşa’da otobüs ve minibüsleriyle eyleme giden KAR-İŞ, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları yeterli veya net bulmayarak eylemini sürdürüyor.
Ancak dokuzuncu günde yerlerini değiştirme kararı alan KAR-İŞ üyeleri eylemlerine Lefkoşa Otobüs Terminali'nde devam etme kararı aldı. Bu nedenle dün öğleden sonra otobüslerini ve minibüslerini Cumhuriyet Meclisi ve Girne Kapısı önünden kaldırdı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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