Ciddi bir hayal kırıklığı

Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber ve üyeler Dr. Mustafa Arabacıoğlu ile Dr. Ahmet Özant, görevlerini Başbakan’a iade ettiklerini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Siber, göreve başlarken, arzu ettikleri şekilde koordineli bir çalışmayı gerçekleştiremediklerini, hükümetin uzun zamandır resmi olarak görüşlerine başvurmadığını belirtti.

Konseyin aldığı kararlar arasında derhal bir epidemiyolojik çalışma başlatılmasının bulunduğunu kaydeden Siber, Sağlık Bakanlığı’nın “tüm ısrarlı taleplerin rağmen” verileri paylaşmadığından bu çalışmanın gerçekleşemediğini ifade etti.

Bakanlar Kurulu’nun, “bilimsel temele dayanmadan, bilimsel görüşlere başvurmadan aldığı birçok kararın gerekçesini ve izahını yapamaz durumda olduğunu” savunan Siber, bunun için de gelen tepki veya baskılara göre sıklıkla karar değiştirildiğini bunun da güven kaybına yol açtığını, halktaki güvensizliği derinleştirdiğini ileri sürdü.

“Hükümet toplum sağlığını ön planda tutmalı”

Siber, tüm bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi Coronavirüs pandemisi ile mücadelede de devlete ve bireye ortak sorumluluk düştüğünü, halkın son 3 aylık dönemde, önerilen kurallara uyarak başarılı bir süreç geçirilmesini sağladığını kaydetti.

Siber, “Ama unutmamalıyız ki tehdit henüz bitmemiştir. Bu nedenle, halkımızın bilimsel uyarıları dikkate alması gerekirken, hükümetin de tüm kararlarında toplum sağlığını ön planda tutması, bilimsel görüş dışına çıkmaması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

İçinde bulunulan pandemi döneminde, devlet yönetiminde “hukukun üstünlüğü” ilkesi ile birlikte “bilimin üstünlüğü” ilkesinin de büyük önem kazandığına değinen Siber, bunu göz önünde tutarak, Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi’nin daha ilk toplantısında aşağıdaki kararı aldığını ve Başbakan’a ilettiğini kaydetti.

Siber, 4 Nisan tarihli kararı aktararak, “Bakanlar Kurulu’nda alınması düşünülen kararlar, Covid 19 Pandemisi yönünden toplum sağlığı için risk oluşturabilir. O nedenle Bakanların ve Bakanlar Kurulu’nun, karar almadan önce, risk analizi ve tedbirler yönünden konseyimizle istişare etmesi önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Görüş veya değerlendirmelerimize başvurulmadı”

Siber, hal böyleyken, Koordinasyon Konseyi ile olması gerektiği sıklıkta istişare edilmediğini, görüş veya değerlendirmelerine başvurulmadığını belirtti.

Siber, kamuoyu baskısının, birçok kararın uygulanmasında ve olumlu kararlar alınmasında etkili olduğunu göz önünde tutarak, bazı kararlarını kamuoyuna açıklayarak hükümet üzerinde etkili olduklarını kaydetti.

Siber bunlara örnek olarak; uçuşların durdurulması, yurt dışından geleceklerle ilgili önlemler, karantina, testler, üniversitelerle iş birliği, antikor testleri ile geriye dönük taramaları gösterirken, özellikle Aralık, Ocak, Şubat aylarında görülen ağır zatürre vakalarının antikor testi ile geriye dönük Covid yönünden araştırılması taleplerine de henüz yanıt alamadıklarını belirtti.

“Koordineli çalışmayı gerçekleştiremedik”

Göreve başlarken, arzu ettikleri şekilde koordine bir çalışmayı gerçekleştiremediklerini belirten Siber, “Siyasi kültürümüz açısından bunun sürpriz olmadığını söyleyebilirim. Buna rağmen Konsey’deki arkadaşlarımızla toplantılar yapmaya, bilimsel görüşlere başvurmaya ve uzmanlarla istişareler sonucunda hazırladığımız tavsiye kararlarını Başbakan’a sunmaya devam ettik. Bu koşullarda, sabırla çalışmamızın altında yatan en güçlü motivasyon şüphesiz halkımızın sağlığı idi” ifadelerini kullandı.

Dr. Sibel Siber açıklamasında, “Başbakanlık Covid-19 Komisyon Başkanı ve üyeler Dr. Mustafa Arabacıoğlu ve Dr. Ahmet Özant bu görevi bu koşullarda sürdüremeyeceğimizi ve 1 Nisan 2020’den itibaren üstlendiğimiz bu görevi Başbakan’a iade ettiğimizi belirtiriz. Toplum sağlığı için verilen emek, yapılan çalışma kutsaldır. Tüm sağlık çalışanlarımıza da bu vesileyle teşekkürü bir borç biliriz” ifadelerine yer verdi.

Siber, halk sağlığını tehdit eden tüm risklere karşı, her zaman her koşulda halkı aydınlatmaya ve bilimsel görüşlere değer veren platformlarda çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

