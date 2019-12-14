Bilgi paylaşımı yapıldı

KKTC’de bulunan Avcılar Belediye Başkanı ve beraberindekiler Mahmut Özçınar ile görüştü

Bilgi paylaşımı yapıldı

 Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Beylikdüzü Belediyesi İletişim Danışmanı Adem Kuyumcu ve Avcılar Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Gündüz, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile bir araya geldi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek Engelli Hakları İzleme Çalıştayı’na katılmak üzere KKTC’de bulunan Avcılar Belediye Başkanı  Turan Hançerli ve beraberindekiler dün Özçınar’ da nezaket ziyaretinde bulundu.
Görüşmede, Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ve beraberindekilere eşlik eden Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile K. T. Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle de yer aldı.
Görüşmede, karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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