Gerçekler görülmeli

Halkın Partisi Girne İlçe Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı, “Halkın Partisi federasyona karşı değildir” dedi.

Tokatlıoğlu açıklamasında; “Birbirimizin söylediklerini çarpıtarak gerçeklerden kaçamayız. 51 yılı aşkın süredir ayrılmış, anlaşamamış, savaşmış iki toplumu, sanki hiçbir şey olmamış gibi bir günde referanduma götürüp anlaştırabileceğimizi düşünerek ‘barışçı’ olmuyoruz. Mevcut şartların farkına varmalıyız. Kıbrıs Rum tarafı şu anda konforlu bir hayat sürüyor, tek başına AB üyesi, doğalgazla ilgili tek taraflı uluslararası anlaşmalar yapıyor ve ülkenin yönetimini ve zenginliklerini bizimle paylaşmaya ihtiyacı/niyeti yok. Öncelikle bu durumu herkes idrak etmeli. Kavga edip ayrılmış bir çifti, birbirlerini tam olarak anlayıp anlamadığına dikkat etmeden aynı masaya oturtup tekrar birlikte olacaksınız ve evleneceksiniz demek ne kadar mantıklıdır? Bu durum da aynı şekildedir” ifadelerine yer verdi.

“51 yıldır yürüttüğümüz ‘paylaşmaya dayalı birliktelik’ yerine ‘işbirliğine dayalı’, toplumların süreç içerisinde birbirini tanıyacağı, karşılıklı güvenin gelişeceği ve işbirliği sonucunda iki tarafın da kazandığını görerek o aşamada toplumların ne yöne gidileceğine karar vereceği bir süreç bizim öne sürdüğümüz yol haritasıdır” diyen Tokatlıoğlu, Annan Planı sonrasında Kıbrıslı Türklerin çözüme olan inancını tüm dünyanın gördüğünü ve kabullenme aşamasındayken yine hiçbir şey olmamış gibi federasyon görüşmek üzere masaya oturulduğunu söyledi.