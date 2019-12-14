Sayda yoğun bakımda

Onur ULAĞ

Başkent Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde bir apartman dairesinin üçüncü katından düşen yabancı uyruklu bir şahıs ağır yaralandı. Bölge sakinlerinin ihbarı sonucu olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı vaziyette Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın gerekli tetkiklerinin yapıldığı öğrenildi.

Polisten alınan bilgiye göre; dün gece saat 21.30 sıralarında, Ortaköy'de Şht Muharrem Aydın Sokak üzerinde, Roni Apt üçüncü katından alt kattaki balkona inmeye çalışan Kenya uyruklu Sayda Khamis (K-24) dengesini kaybederek aşağıya düşmüştür. Olayda yaralanan Sayda Khamis kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kalçasında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır Soruşturma devam etmektedir.