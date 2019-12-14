Artık asker kullanacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin İsrail’den 8 adet İnsansız Hava Aracı (İHA) alımının ardından Ankara ile istişare eden KKTC hükümeti, Geçitkale Havalimanının Türkiye’nin görevlendireceği İHA’lara açma karar aldı.

Bakanlar Kurulu dün akşam, Türkiye ile istişareler sonucu, İşadamı Asil Nadir’in kullanımında bulunan Geçitkale Havalimanının durumunu görüştü.

Yapılan toplantıda Bakanlar Kurulu, sözleşmeye uygun olarak Geçitkale Havalimanının askeri maksatlar için kullanılması yönünde karar üretti.

Diyalog’un elde ettiği bilgiye göre alınan karar öncesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve İşadamı Asil Nadir de bilgilendirildi.

10 yıldır Asil Nadir’in kirasında bulunan Geçitkale Havalimanı uçuşu engelleyen direkler nedeniyle hizmete açılmamıştı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti olarak, Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanan son gelişmeler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin meşru hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının talebi üzerine Geçitkale Havalimanının insansız hava araçları ile yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına izin verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, Geçitkale Havaalanı'na dair yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili maddeleri uyarınca, alınan bu karar hakkında sözleşmenin diğer tarafının bilgilendirdiği de belirtildi.

Mücbir sebepler neler?

Geçitkale Havalimanının yürürlükte bulunan sözleşmesinde yazan ‘Mücbir sebepler’ maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

Yangın, sel, deprem veya diğer doğal afetler, salgın hastalıklar, kısmi veya genel seferberlik ilanı, savaş hali, genel grev, işletmeciliği etkileyecek ulaşım kazaları ve teknolojik kazaların meydana gelmesi, kararname ile hükümet yetkilisi veya hükümet adına hareket eden kişinin emir ve talebi ile konulan tahdit ve yasaklar, gerginlik, kriz, harekat, acil durumlar ve benzeri durumlarda talep edilmesi halinde Geçitkale Havaalanının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı veya KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına tahsis edilmesi….

Uzman ekip inceleme yaptı

Öte yandan İHA ve SİHA'ların KKTC'de konuşlanması için Ankara'dan uzman bir ekip KKTC'ye geldi. Geçitkale'de incelemeler yapan uzman ekibin, olumlu görüş bildirdiği belirtildi.

Ankara, havaalanının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına verilmesi isteğinde bulundu. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, konunun milli bir mesele olduğunu ve bunun karşısında kimsenin duramayacağını ifade etti. İlk İHA ve SİHA uçuşlarının en kısa sürede başlaması planlanıyor.