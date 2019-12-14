Projelere destek istedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 672 milyon 313 bin 500 TL olan Sağlık Bakanlığı bütçesini oyçokluğu ile kabul etti.

Sağlık Bakanlığı bütçesinin önceki gece görüşülmesi sırasında ilk sözü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı. Arıklı, Sağlık Bakanlığı’nın milletvekillerine dağıttığı bilgilendirme kitapçığının önceden dağıtılması gerekirdi eleştirisinde bulunarak, “Biz de eleştiri ve önerilerimizi yaparken daha sağlıklı değerlendirmelerde bulunabilecektik” dedi.

Arıklı, sağlık alanının ülkenin en önemli alanlarından biri olduğunu ifade ederek, bu makamlara gelenlerin gerçekçi politikalar ortaya koymasını talep etti. Sağlıkta yaşanan sıkıntıları ve yanlış teşhislerden kaybedilen yaşamlara işaret eden Arıklı, sağlıkta “statüko” olarak nitelediği sorunların sürdüğünü, kimsenin çözemediğini ve sıkıntıların aşılamadığını belirtti.

Kimsenin Karpaz’a gitmediğini çünkü merkezde 11.00’e kadar çalışıp, oradan kliniğine geçmek istediğini savunan Arıklı, yasaların çiğnendiği bir sistem kurulduğunu ve o yüzden kimsenin ikinci işini bırakmak istemediğini iddia etti. Arıklı, bir gün hep birlikte 12.00 ya da 13.00’te bir devlet hastanesine gidilmesi ve doktor bulunup bulunmadığının kontrol edilmesini talep etti.

Ataoğlu: Sağlıkta tasarruf olmaz

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, sağlıkta tasarrufun olmayacağını ancak hükümetin öngördüğü bu bütçeyle sağlık alanının daha da gerileyeceğini belirtti. İlaç alımı ve yeni hastane gibi konuların tartışılmaya yeni yılda da devam edeceğini kaydeden Ataoğlu, 2020 yılında sağlık alanında iyileşme olmasını beklemediğini belirtti.

Ataoğlu, devlet laboratuvarı konusunda da adım atılmadığını, gerekli bütçe kaynaklarının ayrılmadığını ifade ederek, muhalefet olarak doğru işlere destek vereceklerini, ancak yanlışı da ortaya çıkaracaklarını kaydetti.

Angolemli: Sağlık herkesi ilgilendiriyor

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, sağlık sorunlarının bugün başlamadığını belirterek, sağlığın herkesi ilgilendirdiğini, plan program yapabilmek için de nüfusun bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Eczacılıkta sorunlar yaşandığını ve bakanlığın önlem alması gerektiğini belirten Angolemli, ilaç konusunda sıkıntı yaşandığını ve sağlıkta tasarrufun asla düşünülmemesi gerektiğini söyledi. Angolemli, trafikte de paranın acındığını ama yaşanan sorunların ortada olduğuna dikkat çekti.

Koruyucu hekimliğin mutlaka başarılması gerektiğini ifade eden Angolemli, bu hizmetle vatandaşların merkeze gelmesine gerek kalmayacağını, doktorun bölgeye gideceğini ve hastanelerde izdiham yaşanmasının önüne geçileceğini kaydetti.

Topal: Sağlığı düzeltmek için konuşulmalı

HP Milletvekili Hasan Topal da, en kolay popülizmin sağlıkta yapıldığını ifade ederek, olumsuzluklar için değil sağlığı düzeltmek için konuşmak gerektiğini, çünkü sağlığın sadece bakanlık veya bakanların çalışmasıyla değil bütün sektörlerin kurumların kuruluşların birlikte hareket etmesiyle düzelebileceğini söyledi.

Topal, sağlıkta ilk tedbirin kanser ve uyuşturucuya karşı alınması gerektiğini ifade ederek, devletin görevinin koruyucu hekimlikle vatandaşını hasta olmaması için tedbir almak olduğunu ve gıda güvenliğini sağlaması gerektiğini kaydetti.

Ülkede sistemsizlik olduğunu ifade eden Topal, ülkenin gerekli kaynağa sahip olduğunu ve sistemsizliğin giderebileceğini söyledi. Topal, vatandaşına güven verebileceğini, hastanelerdeki sağlık ocaklarındaki hasta yoğunluğunun bakım süresinin azlığından kaynaklandığını belirtti.

Sucuoğlu: Biz yapacağız onlar konuşacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, Genel Sağlık Sigortası’na engel olunamayacağını, statükoyu kıracaklarını ifade ederek, “Biz yapacağız onlar konuşacak” dedi.

Eleştirilere cevap vererek, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili de pazartesi günü detaylı bilgi vereceklerini söyleyen Sucuoğlu, “Belli çevrelerden ve güruhlardan seslerin gelmesini bekliyorduk ve gelmeye başladı” diye konuştu.



Pilli: 2020 çözüm yılı olacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bakanlık bütçesine eleştiren ve görüşleriyle katkı koyan tüm milletvekillerine teşekkür ederek, sağlıktaki sıkıntıları herkesin bildiğini, sağlıkta politika olmayacağını, sağlığın herkes için önemli olduğunu kaydetti.

2020 yılının sağlıkta çözüm yılı olacağını, bunun sözünü verdiğini ve sözünün arkasında olduğunu ifade eden Pilli, hükümet ve bakanlık olarak hedeflerini koyduklarını ve bunları yerine getirmenin görevleri olduğunu söyledi.

Sağlıktaki sorunları sıkıntıları hep birlikte el ele vererek çözebileceklerini ifade eden Pilli, hedeflerinin, hastanelerdeki altyapı sıkıntısını gidermek, Güzelyurt Hastanesi’nin 2020 yılında bitirilmesi, bu hastanenin ne pahasına olursa olsun bitirileceğini, Girne’ye yeni bir hastane kazandırılacağını ve herkesin bunu göreceğini kaydetti.

En fazla sevkin yoğun bakımda yaşandığını, bu yüzden yoğun bakım servislerine gereken yatırımı yapmak için gerekli adımları attıklarını söyleyen Pilli, Karpaz bölgesinde doktor sayısını artırmak için çok uğraştığını, bu sıkıntıyı çözeceğini ifade etti.