“Vaat çok  icraat yok”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 254 Milyon 622 bin 900 TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşüldü.

Bakanlık bütçesi hakkında ilk sözü alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan için “bugüne kadarki en talihsiz bakan” ifadesini kullanarak, Bakanın yapabileceği işler konusunda eleştiriye tabi tutulması gerektiğini söyledi.

Yapılacağı söylenen bazı işler konusunda Bakan Atakan’dan bilgi isteyen Arıklı, Mağusa Limanı, Girne Antik Limanı, Telekomünikasyon Dairesi’nin durumu, araç muayene sistemi, şehirler arası ve şehir içi toplu taşımacılığın analizleri hakkında bilgiler istedi.

Geçen sene bütçe görüşmelerinde dile getirdiği eleştirileri ve Bakan Atakan’ın verdiği cevapları anımsatan Arıklı, 2019’da yapılacağı söylenilen işlerin bir çoğunun yerine getirilmediğini kaydetti.

“Vaat çok ama icraat yok” diyen Arıklı, hiçbir mazeretin başarısızlığı haklı gösteremeyeceğini vurguladı.

Özyiğit: Refüj yanlarına zakkum ekilmeli

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, refüj yanlarına zakkum ekilmesinin yararlı olacağını söyledi.

Özyiğit, Ciklos’ta yaşanan ve 4 kişinin yaşamına mal olan olayla ilgili Meclis komitesi raporuna değinerek, raporda proje ve mühendise ulaşılamadığının yer aldığını söyleyerek, bakanın bu duruma açıklama getirmesini istedi.

Özyiğit, Planlama İnşaat Dairesi’nin önemli bir kurum olduğunu, yeniden organize edilmesi, değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.