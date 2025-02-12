Bir ayda 5 milyon dolar

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, denetlenebilen serbest liman işletmesi sayısının bin 475’e ulaştığını, Maliye Bakanlığı’nın Şubat ayının sonuna kadar kasasına 5 milyon dolar gireceğini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda önceki gün Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı üzerine söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, yaklaşık bir yıldır serbest liman bölgesindeki işletmelerin çalışma koşullarının tüzükle ve yasayla düzenleyerek çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Bakan Amcaoğlu, tüzüklerde yapılan değişiklikle bütün serbest liman işletmelerine ulaşılabilme noktasında ihtiyacı giderip, denetlenmek noktasında bağlı bulundukları mali müşavirler tarafından temsiliyetlerinin yerine getirilmesi ve en az bir KKTC vatandaşının bu ofislerde çalıştırılması koşullarının yerine getirilmesi gibi adımlar atıldığını söyledi.

İki bine yakın işletmenin yaklaşık 400’üne ulaşılabilirken, yapılan değişiklikle ulaşılabilen, denetlenebilen serbest liman işletmesi sayısının 1475’e ulaştığına vurgu yapan Amcaoğlu, “Bu her gün de artarak devam ediyor” dedi.

Sadece Maliye Bakanlığı’nın Şubat ayının sonuna kadar kasasına alacağı rakamın yaklaşık 5 milyon dolar olacağını ifade eden Amcaoğlu, yasanın, ülkenin ekonomisine, maliyesine ve istihdam yaratarak, katma değerine katkı sağlayacağına inanç belirtti.

