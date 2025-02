Geç ama olumlu adım

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi, Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), belediye sınırları içindeki ana arterlerin aydınlatma sorununu çözmek için iş birliği kararı aldı.

Verilen bilgiye göre, bu kapsamda dün Gönyeli Alayköy Belediyesi’nde bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa ve Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın katıldı.

Toplantıda alınan karara göre, Gönyeli-Güzelyurt Anayolu’nda, belediye sınırları içinde kalan aydınlatma sistemleri kalıcı olarak tamir edilecek.

Bu kapsamda, Karayolları Dairesi malzeme desteğinde bulunacak, Kıb-Tek ise teknisyen desteği sağlayacak ve malzeme temin edecek.

Toplantıda ayrıca Polis Genel Müdürlüğü ve Karayolları Dairesi'nin uygun göreceği bir noktaya hız tespit kamerası konması konusunda da görüş birliğine varıldı.

Arıklı: Üzücü can kayıpları…

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yaşanan üzücü can kayıpları nedeniyle aydınlatma sorununun acil çözümü için Karayolları Dairesi, Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Kıb-Tek’in iş birliği yaptığını belirterek, bu iş birliğini ülke genelinde yaygınlaştırmak için çalışacaklarını vurguladı.

"Bir buçuk yıl önce yerel yönetimlerle birlikte ana arterlerdeki aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımı için bir çalışma başlattıklarını hatırlatan Arıklı, “Amacımız, mevcut aydınlatma sistemlerinin bakım onarım işlerine ek olarak, ülkede hangi noktalarda yol aydınlatmasına ihtiyaç duyulduğunu tespit etmek ve eksiklikleri gidermek.” dedi.

Arıklı, ülkede trafik güvenliğinin artırılması için altyapı eksikliklerinin giderilmesi konusunda da çalışmaya devam edeceklerini, sürücülerin de kurallara uyarak ve başkalarının can ve mal güvenliğine saygı duyarak sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini ifade etti

Amcaoğlu: Seferber olacağız

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ise belediye sınırları içerisinde kalan yol aydınlatma sistemlerinin kalıcı olarak tamiratı için seferber olacaklarını belirtirken, Gönyeli-Güzelyurt Anayolu’nun kent içinde kalan kısmında yayaların karşıdan karşıya geçmesini engellemek için orta refüje tel çekilmesi için çalışma başlatacaklarını belirtti.

Amcaoğlu, yayaların yolun karşısına hayatlarını tehlikeye atmadan geçebilmeleri için üst geçit yapılması konusunda da girişim başlattığını kaydetti.