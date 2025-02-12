İşin aslını öğreneceğim

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Ziya Öztürkler başkanlığında saat 14.00 sıralarında denetim göreviyle toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verildi.

Bu çerçevede ilk olarak CTP Milletvekili Devrim Barçın söz aldı. Barçın, DPÖ yatırım danışmanı sıfatı taşıyan bir kişinin işe gitmeden maaş aldığını, televizyon programı yaptığını ileri sürdü, Bakan Berova yanıt verdi ve işin aslını öğreneceğini söyledi.

Barçın, UBP DP ve YDP hükümetinin kamu kaynaklarını yasaya aykırı kullandığını, halkın vergilerini yine yasaya aykırı ve belirli zümrelere çıkar sağlamak için faaliyete soktuğunu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da bu yöndeki faaliyetlere imzasıyla katkı koyduğunu savunarak, bunu belgelerle ortaya koyacağını iddia etti.

Barçın, “Hiçbir kişiyle şahsi sorunum yok, çoğunu da tanımıyorum, derdim; kamu kaynaklarının, halkın vergilerinin yasaya aykırı şekilde belirli zümrelere, kişilere peşkeş çekilmesidir.” dedi.

26 Eylül 2023’te Bakanlar Kurulu’nun Devlet Planlama Örgütü’nde yatırım danışmanlığı yapmak üzere sözleşmeli bir personel istihdam ettiğini, bu kişinin UBP Parti Meclisi üyesi olduğunu söyleyen Barçın, söz konusu kişinin işe gitmediği halde maaş aldığını savundu.

DPÖ yatırım danışmanı sıfatı taşıyan bir kişinin televizyon programı yaptığını kaydeden Barçın, “Bir kamu çalışanının mesai saatinde haftalık rutin televizyon programı yapması kabul edilemez.” dedi.

Barçın, sözleşmesi biten personele sözleşmesi bittiğinde ödeme yapılmadığını ancak bahse konu şahsın 1 Ekim 2024’ten itibaren sözleşmesi bitmesine ve DPÖ’ye gitmemesine rağmen Maliye Bakanlığı tarafından 5 aydır maaş ödemesi aldığını belirterek, suç duyurusunda bulundu.

Barçın, İçişleri İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü’nün üçlü kararname ile görevden alınarak Harita Dairesi’ne müdür atandığını bu kişinin Harita Dairesi Müdürlüğünde aranan niteliklere haiz olmadığını söyledi. Barçın, Cumhurbaşkanı Tatar’ı bu atamaya araştırmadan, sormadan imza attığı gerekçesiyle eleştirdi ve işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Cezaevi’nde müdür muavini olmadığını belirten Barçın, tüzüğe aykırı şartlı tahliye yapıldığını vurguladı. Müdür muavinliği kadrosunun münhal ilan edilmemesini eleştiren Barçın, şartlı tahliyelere ilişkin Savcılığı göreve çağırdı.

Berova’dan Barçın’a yanıt

Maliye Bakanı Özdemir Berova, söz alarak Devrim Barçın’a yanıt verdi.

Devlete sözleşmeli personel alımının Bütçe Yasası içine konduğunun ve burada nereye ne kadar personel alınabileceğinin yazıldığını kaydeden Berova, 2018 öncesinde sözleşmeli olarak alınacak personelin uzmanlık alanı konusunun master veya daha yüksek bir diplomaya sahip olması gerektiğini belirtti. Berova, dörtlü hükümet döneminde bu kuralda değişikliğe gidildiğini kaydetti.

Barçın’ın bir sözleşmeli personelle ilgili iddiaları üzerine Berova, sözleşmede ikinci iş yapmasına ilişkin bir kural olup olmadığına bakacağını söyledi. Berova, ilgili müdürü çağırarak işin aslını öğreneceğini ve fazla ödeme yapılmışsa geri ödemesi için gerekli işlemleri yapacağını kaydetti.

Barçın’ın “liyakat uzmanlığı” yaptığını ve atanan kişileri rahatça liyakatsız ilan ettiğini söyleyen Berova, İstatistik Kurumu’nda verilerin Avrupa Birliği standartlarında yapıldığını da belirtti.

En büyük eksikliğin; 5 yılda bir revize edilmesi gereken hayat pahalılığı endeksinin revize edilmemesi olduğunu kaydeden Berova, Başbakan Üstel’e iftira atıldığını kaydetti.

Oğuz: Partizanca atamaya meraklı olsaydık…

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da söz alarak, Harita Dairesi Müdürlüğü ataması ile ilgili iddiayı yanıtladı.

Harita Dairesi’nin bir yıldır müdürü olmadığını, oraya müdür olabilecek bir kişi olduğunu ancak emekliliğine dokuz ay kaldığı için uygun görmediklerini anlatan Oğuz, partizanca birini atamaya meraklı olsalardı pozisyonu bir yıl boş bırakmayacaklarını söyledi.

Şartlı tahliyeden herkesin yararlanamayacağını belirten Oğuz, başvuruların bir kısmının şartlı tahliyeden yararlanabileceğini, cinsel içerikli suçlular ile katillerin şartlı tahliyeden yararlanamadığını aktardı.

Baybars: Sigortacılık sektörünü de rant kapısı oldu

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, “Sigortacılık Sektörünün Sigortası Attırılmaya mı Çalışılıyor?” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

Konuşmasının başında Devrim Barçın’ın konuşmasının ibret verici olduğunu kaydeden Baybars, verilen yanıtlarda halkın yetkililerin nasıl yasaları hiçe saydığını gördüğünü söyledi.

UBP-DP-YDP Hükümeti'nin sigortacılık sektörünü de rant kapısı haline getirdiğini kaydeden Baybars, sigorta şirket sayısının son bir buçuk yılda arttığını belirtti.

Sigorta şirketi kurulmasındaki koşullara işaret eden Baybars, verilen sigorta izinleri içinde genel müdürü olmayan şirketler olduğunu söyledi.

Ayşegül Baybars, hükümeti “sigortacılığı rant kapısı haline getirmek ve sektörün ayağına kurşun sıkmakla” suçladı.

Berova: Şeffaflıktan taviz vermedik…

Maliye Bakanı Berova, yeniden söz alarak sigortacılık sektörüne ilişkin konuştu.

Baybars’ın “yandaşlarınıza sigorta şirketi izni veriyorsunuz” iddiasına Berova, dönemi içerisinde başvuru yapanların yasal gereklilikleri yerine getirmiş olanlara izinlerin verildiğini vurguladı.

Açık ve şeffaf davrandıklarını belirten Berova, hem birlik ile hem acentecilerle görüştüklerini ve ilgili yasayı ağustos ayında Meclis’e sevk ettiklerini söyledi.

Sigortacılar Yasası’nın öncelikli yasa olarak görüşülmesini rica ettiğini aktaran Berova, bazı sigorta şirketlerinin bundan rahatsız olabileceğini ancak bunun önemi olmadığını söyledi.

Şeffaflıktan hiçbir zaman taviz vermediğini söyleyen Berova, sigorta şirketi ön izni için gerekli belgeleri saydı, yasal gerekliliklerin yerine getirildiğini belirtti.

Besim, ilaç politikasını eleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Filiz Besim, “İlaç Politikalarımız” konulu güncel konuşmasında, doğru ilaç politikası için önce hastalık yükünün bilinmesi gerektiğini kaydetti. Nüfus bilinmeden sağlık sisteminin organize edilemeyeceğini ifade eden Besim, pandemiden beri çok ciddi ilaç sorunu yaşandığını söyledi.

İlaç bütçesinde bu yıl yüzde 100’lük artış olduğuna işaret eden Besim, “İlacı ne kadar doğru ve tutumlu yönetebiliyoruz? Esas konu budur” diye konuştu. İlaç politikasında sürdürülebilirlik olmadığını kaydeden Besim, ilacı iyi yönetmenin, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden de geçtiğini belirterek, ilaç ihale sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

İlaç ihalelerinin, zamanında ve doğru miktarlarda yapılmak zorunda olduğunu kaydeden Besim, “İlacı sürdürülebilir şekilde depolarımızda bulundurmak zorundayız” dedi. Filiz Besim, ilaç ihalelerinin, zamanında yapılmamasının Kamu İhale Yasası’na da aykırı olduğunu söyledi.

Dinçyürek: Kesintisiz ilacı bugüne kadar tedarik ettik

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise, Besim’e yanıt verdi. Eylül 2023 itibarı ile kürsüden söylediği “ilaç sorununu çözeceğiz” sözünü yerine getirdiklerini ifade eden Dinçyürek, “Biz bu ilaç ihalelerini kendi ülkemizde çıktık” dedi. Dönem dönem ihalelere teklif atılmadığını dile getiren Dinçyürek, “Kesintisiz ilacı bugüne kadar tedarik ettik” diye konuştu. Bakan Dinçyürek, Eczacılar Birliği ile hiçbir sorunu olmadığını, örgütün paydaşları olduğunu da vurguladı.

Konuşmaların ardından toplantı tamamlandı. Gelecek birleşim 17 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

