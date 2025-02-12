Elebaşı ‘İhtiyar’

Suna ERDEN

Türkmenistanlı Gülhumar Kylycheva’nın Ercan Havaalanı’nda sahte ön izin sunarak yakalanması sonrasında başlatılan soruşturma ileri boyutlara ulaştı. Polis;

Gazimağusa’da yaşayan Türkmenistanlı ‘İhtiyar’ isimli şahsın, suç ortaklarıyla birlikte para karşılığında sahte çalışma ön izni hazırladığını ortaya çıkardı.

Kylycheva’nın bin 200 dolar karşılığında İhtiyar’ın hazırladığı ve Rahim Gaybılleye Bazimavic ile Didar Serdarov’un temin ettiği sahte ön izinle ülkeye geldiği belirtildi.

İhtiyar’ın Ocak ayı sonunda ülkeden çıkış yaptığı açıklanırken, Ali isimli bir şahsın işlemleri yürütmeye devam ettiği kaydedildi.

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir şirketin de polise giderek, Türkmenistanlı şahısların haberleri olmadan kendi adalarına çalışma ön izni çıkardıklarını söyleyip, şikayetçi olduğu açıklandı.

Dolarla belge

Zanlılar Kylycheva ile ona sahte belgeyi veren Bazimavic ve Serdarov dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis, Bazimavic ve Didar Serdarov’un 2025 yılı Ocak ayı içerisinde Gazimağusa'da sakin İhtiyar isimli Türkmenistanlı şahıstan bin 200 ABD Doları karşılığında KKTC Çalışma Bakanlığına ait olan sahte resmi ön izin belgesini aldıklarını ve Türkmenistan'da olan Kylycheva'ya İmo isimli internet uygulamasından gönderdiklerini söyledi.

Polis, Kylycheva'nın sahte belgeyi 7 Şubat 2025 tarihinde Ercan Havaalanında muhaceret memuruna verip, tedavüle sürerek, KKTC’ye giriş yaptığını açıkladı.

Çalışmak için geldi

Polis, Kylycheva'nın ifadesinde belgeyi Bazimavic’in kendisine gönderdiğini, sahte olduğunu bilmediğini, çalışmak için ülkeye geldiğini söylediğini aktardı.

Polis, Kylycheva'nın yanı sıra Bazimavic ile suçla bağlantılı Serdarov’un tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, sahte belgeyi zanlılara veren İhtiyar isimli şahsın kimlik bilgilerine ulaştıklarını ancak Ocak ayında ülkeden çıkış yaptığını belirlediklerini söyledi.

Polis memuru, ayrıca Gazimağusa’daki bir şirketin haberleri olmadan Türkmenistanlı şahısların kendi adlarına çalışma ön izni çıkarıldığına dair şikayette bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, Bazimavic ve Serdarov’un Gazimağusa’daki meseleyle de bağlantılı olabileceklerini, bu yönde de ortak bir soruşturma yapılacağını söyledi.

Ali isimli şahıs aranıyor

Polis memuru, Gülhumar Kylycheva’nın tutuklanmasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yaptıkları araştırma sonucu sahte ön izin hazırlanmasıyla ilgili Ali isimli bir şahsın daha tespit edildiğini söyledi.

Polis, Ali isimli şahsın kimlik bilgilerinin henüz tespit edilmediğini, Çalışma Bakanlığına görevli bir şahıs dahi olabileceğini, soruşturmanın genişlediğini açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlıların cep telefonlarının emare alındığını, yapılan ilk incelemede Didar Serdarov’un telefonunda 4-5 Türkmenistanlı şahsa ait ön izin belgesi fotoğrafı tespit edildiğini kaydetti.

Polis, Bazimavic’in ifadesinde İhtiyar’ı kendisiyle tanıştıran şahsın Didar Serdarov olduğunu söylediğini de aktardı.

Polis memuru, resmi evrak tedavüle sürme suçundan tutuklanan Kylycheva'yla ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, cezaevine gönderilmesini, diğer 2 zanlının ise 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Kandırıldım

Mahkemede söz alan Kylycheva, KKTC’ye gelebilmek için 3 uçak değiştirdiğini, masraf yaptığını ifade ederek, “belge için bin 200 dolar ödedim. Sahte olduğunu bilsem o kadar masraf yapıp gelmezdim. Bana belgenin orijinal olduğu söylendi. Beni kandırdılar” dedi. Mahkeme, Kylycheva'nın 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, diğer 2 zanlının ise 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025, 09:47