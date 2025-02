Unutulmayacak

Ömer KADİROĞLU

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir (83) dün son yolculuğuna uğurlandı. Nadir için Lefkoşa'da Nadir Şirketler Grubu binası önünde (eski Kıbrıs Gazetesi binası) tören düzenlendi. Nadir’in tabutu KKTC ve TC bayraklarıyla kaplanırken, törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, Nadir’in ailesi ve sevenleri katıldı.

Asil Nadir saat 12.00’de Suat Günsel Camii’nde kılınan öğle namazından sonra Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki aile mezarlığına defnedildi.

Nur Nadir: Gözün arkada kalmasın

Nadir Şirketler Grubu binası önünde düzenlenen törende saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve iş insanı Asil Nadir’in eşi Nur Nadir, konuşma yaptı.

Nur Nadir, “Ruhlar mezarlarına gelene kadar hep yanımızda olur ve her söylediğimizi duyarlarmış. Bugün Asil Nadir’in, yapacağımız konuşmayı duyacağından eminim.” diye konuştu.

Vatanı için verdiği yolculukta yargılanırken birlikte olduklarını kaydeden Nadir, “Hapishanede bunun için bedel öderken ve hastanede son yolculuğuna uğurlarken birlikteydik.” dedi.

Nadir, “Umarım çok daha güzel bir dünyada sevdiklerinlesindir Asil... Bir yerden bizi duyuyorsun. Senin kalbinle çarpan, seni asla hayal kırıklığına uğratmayacak iki güzel yavrumuzla bıraktığın onurlu mücadeleye devam edeceğiz. Gözün arkada kalmasın.” ifadelerini kullandı.

Tatar, Nadir’in başarılarından söz etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Asil Nadir’in bu topraklarda doğan ve mücadele eden babası İrfan Nadir’den ve annesi Safiye Nadir’den aldığı ilhamla İstanbul’da aldığı eğitimden sonra İngiltere’ye gittiğini ifade etti. Tatar, Nadir’in girişimciliğiyle İngiltere’den Libya ve Irak'a elbise ihraç ettiğini anımsattı. Nadir’in Kıbrıs’ta narenciye sektörüne el atarak önemli girişimler gerçekleştirdiğini ifade eden Tatar, narenciyeyi Avrupa pazarına ulaştırdığına değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Nadir’in mücadelesini devam ettireceğini dile getirdi.

“Asil Nadir, çok büyük haksızlıklara uğramış bir kişidir. Güney Kıbrıs’tan kendisine saldırılar devam ediyordu, hala tehdit ediyorlardı.” diyen Tatar, Nadir’i rahmetle andığını belirterek ailesine sabırlar diledi.

Akar: Bana vasiyet gibi sözü vardı

Öte yandan, Asil Nadir’in bir dönem sahibi olduğu Kıbrıs Gazetesi’nin eski çalışanları Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) Nadir’i anlattı.

Uzun yıllar Asil Nadir’le birlikte çalışan gazeteci Reşat Akar, Nadir’in programının vazgeçilmez takipçisi olduğunu ve 20 Kasım tarihinde canlı yayınına da katıldığını söyledi.

“Bana vasiyet gibi sözü vardı.” diyen Akar, Nadir’in vasiyetini dinleyip ülkenin kötü gidişatına karşı şimdiki politikasını sürdüreceğini belirtti.

Uzun yıllardır Nadir’le çok iyi ilişkileri olduğunu anlatan Akar, Nadir’in Kıbrıs’ta yaptığı yatırımların iyi değerlendirilmediğini ifade etti.

Asil Nadir’in, hayata erken veda ettiğini söyleyen Akar, Nadir’in tedavi süreci boyunca sağlık sisteminden kaynaklı olumsuzluklar yaşandığını kaydetti.

Bize evlatları gibi davranırdı

Kıbrıs Gazetesi’nin ilk çıktığı yıllardan beri güvenlik amirliği ve köşe yazarlığı yapan Erdoğan Mani, Asil Nadir’in insanlara sevgiyle bakan bir iş adamı olduğunu söyleyerek, herkese yardımcı olduğunu vurguladı.

“Bize evlatları gibi davranırdı.” diyen Mani, “Nurlar içinde yatsın. Çok iyi bir iş adamını kaybettik. İyi niyetli, her işi düşünerek yapan bir insandı. Halka ve devlete çok yardımları oldu, keşke 10 tane daha Asil Nadir olsa.” ifadelerini kullandı.

Asi Nadir’in 1993-2003 yılları arasında yakın korumalığını yapan Ali Özeren, Nadir’in patrondan çok kendisinin bir baba figürü olduğunu söyleyerek, “Hayatımın en güzel yıllarını beraber geçirdik. Her bir günü bir deneyim ve tecrübeydi. Çok üzgünüm.” dedi.

Asil Nadir’in yanında 38 yıldır çalışan Halil Esendağlı, Nadir’in tarif edilemez, dünyalar iyisi bir kişi olduğunu söyleyerek, “Kıbrıs Türkü için canını feda ederdi ki, etti de.” şeklinde konuştu.

1989’dan beri Asil Nadir’in yanında çalıştığını belirten Vural Avcan ise, Nadir’in çok iyi bir insan ve yardımsever biri olduğunu, yanında çalıştığı sürece eve gitmek istemediğini anlattı. Avcan, “Kıbrıs Türk toplumu çok önemli birini kaybetti.” dedi.

Doğduğu günden beri Asil Nadir’in yanında olduğunu söyleyen Serpil Cihanlı Yıldızoğlu da, “Ben onların evlatlarıyım. Onların yanında doğdum, büyüdüm, yaş aldım. Onların yanında çok mutluydum. Üzüntümü anlatamam.” diye konuştu.

Ülke için büyük bir değerdi

İş adamı Asil Nadir’in cenazesine katılan Başbakan Ünal Üstel, Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Meclis eski Başkanı Zorlu Töre, UBP Milletvekili Ali Pilli, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, siyasiler ve bazı vatandaşlar Diyalog’a konuştu.

Ne dediler…?

Ünal Üstel: Bu ülke için büyük mücadele verdi

Kıbrıs Türkünün yetiştirdiği en büyük iş adamlarından bir tanesiydi. Bu ülke için büyük mücadele veren ve ülkemizi dünyaya tanıtmak için başını koyan, gencecik yaşta mezun olduktan sonra Londra’ya yerleşip iş hayatına atılarak her geçen gün büyük işler yapmasıyla gurur duyduğumuz Asil Nadir’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıbrıs Türkü’nü dünyaya tanıtman için gerek ekonomisine güç katmak için gerekse üreten kesimlerin ürettiklerini dünyaya pazarlamak için her platformda çalışmalar yapan bir kişiydi. Güney Kıbrıs’ta Asil Nadir’i korkutmak ve bu yoldan çevirmek için her türlü baskıyı yaptı ancak Asil Nadir’in Kıbrıs Türkü için atan kalbi asla geri adım atmadı. Çok önemli bir değerini kaybeden ülkemizin tekrardan başı sağ olsun yaslı ailesine de sabırlar diliyorum.”

Zorlu Töre

“Asil Nadir bir kahramandı. Kıbrıs Türk halkının içinden böyle güzel bir insanın çıkması çok mutluluk vericiydi kaybı da büyük bir acı verdi. Çok büyük yatırımları oldu ancak en büyük faydası Kıbrıs Türk halkınaydı. Rumların ve İngilizlerin gazabına uğradı ve şirketleri batırıldı. Asil Nadir Kıbrıs Türk halkı içinde büyük bir yer edinmiş bir kişiydi ve kaybı Kıbrıs Türk halkının tamamını üzmüştür. Hoşgörülü ve şefkatli bir insandı. Türkiye’yi de bu kayıp çok üzmüştür çünkü Türk dünyasında bilinen önemli bir insandı. Hepimizin başı sağ olsun”

Sadık Gardiyanoğlu

“Asil Nadir gibi bir değeri kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Asil bey iyi bir yol göstericimizdi. Asil Nadir Kıbrıs Türkü’nün neler yapabileceğinin, yeteneklerinin, kapasitesinin ve dünya görüşünün en büyük örneklerinden birisiydi. KKTC’yi dünyaya açan bir kişiydi. Özellikle Güzelyurt özelinde narenciye genelinde ise yaptığı yatırımlar ile dünyada marka haline gelmiş bir kişiydi. Vatan sevgisini ülke sevgisini kaybetmeyen bir kişiydi. Hepimizin başı sağ olsun.”

Mehmet Ali Talat

“Asil Nadir gibi önemli bir değeri kaybettik. Ekonomimize çok önemli katkıları olmuştur. Yollarımız çok kesişti ve konuşup tartıştık. Kendisi ile iyi anılarımız oldu. Allah Rahmet eylesin hepimizin başı sağ olsun.”

Ali Pilli

“Asil Nadir’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Asil Nadir’in kendisi de babası da bu ülke için çok hizmetler vermiş büyük katkıları olmuştur. İnanıyorum ki Asil Nadir’in ailesinin bu ülke için katkıları devam edecektir. Kıbrıs Türk halkı için Asil Nadir büyük bir kayıptır. Hepimizin başı sağ olsun”

Sibel Tatar

“Asil bey Kıbrıs için çok önemli bir şahsiyetti. Kıbrıs aşkı ile yaşamış ve Kıbrıs’a çok büyük katkıları olan bir kişiydi. Onu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Ruhu şad olsun.”

Ata Atun

“Ekonomimize müthiş katkıları olmuştu ve Asil Nadir sayesinde altın bir çağ yaşamıştık. Hepimizin başı sağ olsun.”

Cihat Ozan

“Asil Nadir’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. KKTC’ye yaptığı katkılardan dolayı takdir edilen bir kişiydi. Asil Nadir’in yanında 10 yıl çalışma fırsatım oldu. Adı gibi asil ve kibar bir insandı. Allah rahmet eylesin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının başı sağ olsun.”

Bülent Şemiler

“Asil Nadir çok müthiş bir kişiydi. Bu ülkeye olmayan standartları getirdi. Türkiye’de ilk şişe su işini yapan, ilk özel havayolu şirketini kuran, ilk ihracat bankasını özel sektörde kuran, karton kutu fabrikaları kurup Türkiye’nin ürünlerini dışa pazarlayan, Kıbrıs’ın ürünlerini İngiltere’ye pazarlayan kişidir. Kendi içinden rakipleri tarafından vurulan önemli bir iş insanıydı.”

Mehmet Bicen

“Yağmur yağıyor, gökyüzü bile Asil Nadir için ağlıyor. Kıbrıs’ın gerçek bir yurt severi ve gerçek bir Türk Milliyetçisi olan bir kişiyi başarılı bir iş insanını kaybettik. Asil Nadir’in bu ülkeye, ülke halkına ve ülke tarımına çok büyük katkıları olmuştur. Gerek patates üretimi gerekse narenciye kazandırdığı değerler asla unutulmaz. Onun döneminde patates ihracatımız 30 bin tonlara kadar çıkarak rekor kırmıştı. Asil Nadir eğer işlevlerini sürdürüyor olsaydı bugün 200-300 bin tonları konuşacaktık. Maalesef bu ülkeyi yönetenler Nadir’e de üretime de değer vermediler. Bir tek çelenk göndererek bu iş olmamalıydı. Reşat Akar müdahale etmeseydi bir Türk bayrağı bir KKTC bayrağı Asil Nadir’in naaşı üzerine konulmayacaktı. Bu kadar mı vefasız olduk? Bu ülkeye bu ülke ekonomisine üretime ve Kıbrıslı Türklere bu kadar emeği olan bir insana bu vefasızlık gösterilmemeliydi. Reşat Akar’ı yürekten kutlarım ki bayrakların naaş üzerine konulmasını sağladı. Tekrar tekrar ruhu şad olsun. Işıklar içinde olsun Tüm Kıbrıs Türkü’nün başı sağ olsun.”

Mete Avni

“Asil Nadir benim için çok önemli bir kişiydi. Geçmişte kısa bir süre birlikte çalışma fırsatım oldu. Eşi benzeri bulunmayan bir iş adamıydı. Benim hayatta tanıdığım en yardımsever en iyiliksever bir kişiydi. Bu ülke için çok fedakarlıklar yaptı. Çok bedeller ödedi ancak çok faydalı işler yapmıştır ve bunu da Kıbrıs için ve Kıbrıs Türk halkı için yapmıştı. Hepimizin başı sağ olsun.”

Yılmaz Saner

“Asil Nadir Kıbrıs Türk toplumu için çok önemli bir değerdi. Bu toplum için ve ülke için yaptıkları ortada ve ona Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”