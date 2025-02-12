Sorgulanıyor

Lefkoşa’da bir evde düzenlenen partide alkol aldıktan sonra uyuyan kadına tecavüz etmekle suçlanan Evrim Karakuş, olaydan sonra kaçtığı Güney Kıbrıs’tan 3 yıl sonra geri döndü. Metehan Sınır Kapısında tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 00.15’de Lefkoşa’daki bir ikametgahta yatak odasında alkollü ve uyur halde olan T.M.’ye tecavüz ettiğini söyledi.

Polis, şikayetin 21 Temmuz 2022 tarihinde yapıldığın ancak zanlının ifadesi alınmadan önce yasal olarak Lokmacı Kara Sınır Kapısından çıkış yaptığının tespit edilip aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının 10 şubatta Metehan Sınır Kapısından ülkeye giriş yaptığı esnada yakalandığını belirtti. Polis, suçun her ne kadar 2022 yılında işlenmiş olsa da zanlının ülkede olmamasından dolayı soruşturmanın ileriye götürülemediğini söyledi.

Alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının sözlü beyanında suçu kabul etmediğini belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Zanlının avukatı ise söz konusu tarihte yaşanan olayla ilgili başka şahısların tutuklandığını hatırlattı.

Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

