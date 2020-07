Çadır kalktı ama mücadeleye devam

Pandemi dönemi için hazırlanan açılımları, ekonomik paketleri protesto eden ve sürecin dışında tutulduğunu savunarak; esnaf, zanaatkar ve küçük üreticinin taleplerini dile getirmek üzere kurulan Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önündeki çadır eylemlerini sonlandırdı.

Sorunların görüşüldüğünü, yeterli olmasa da bir takım iyileştirmeler yapıldığını, kredi, sosyal sigorta, vakıf kiraları ve diğer kiralarla ilgili taleplerin bir noktaya taşındığını belirten komite, sıcağı da dikkate alarak, esnafın daha fazla sokakta kalmaması için çadır eylemini bitirdiğini ama farklı yerlerde ve zamanlarda mücadelelerini sürdüreceğini duyurdu.

Yaklaşık bir buçuk aydır, “Hükümet Yüzünü Bize Dön” sloganıyla eylem yapan ve son 15 gündür taleplerini, Başbakanlık önüne kurdukları çadırda dile getiren Birleşik Eylem Komitesi, sabah saatlerinde yine Başbakanlık önünden ses yükseltti.

Siyah bayrak sallayıp “Hükümet Yüzünü Bize Dön” sloganı atan komite üyeleri adına açıklama yapıldı.

Kanber: Mücadelemiz can suyunun esnafa zamanında ulaşması içindi, çabalarımız devam edecek”

İlk sözü, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber aldı.

Kanber, “15 gündür esnaf 45 derece sıcağın altında bekliyor. Bunu, sürdürmemiz mümkün değil. Eylemlerimiz evirilecek, farklı şekillerde farklı noktalarda devam edecek” dedi.

“Bir takım iyileştirmeler oldu ama sürdürülebilir bir ekonomi ve çarşıların hareketlenmesiyle ilgili kaygılarımız çok da giderilmedi” diyen Kanber, katkılara rağmen, esnafın, zanaatkarın, küçük üreticinin bu ekonomik krizden kolay kurtulamayacağını vurguladı.

“Mücadelemiz can suyunun esnafa zamanında ulaşması içindi, çabalarımız devam edecek” diyen Mahmut Kanber, ekonomi için bütünlüklü çözüm gerektiğini, hükümetin olanaklarının da bunun için yeterli olmadığını bildiklerini söyledi.

Şov yapmak değil, hak aramak için sokakta olduklarını belirten Kanber, “Esnaf, Girne’den Lefkoşa’ya yürüdü, son model arabalarla gelip hak talep etmediğini, gösterdi. Toplum da bunu görmeli” şeklinde konuştu.

Kredi, sosyal sigorta, vakıf kiraları ve diğer kiralarla, ama özellikle de vakıf kiralarıyla ilgili taleplerine cevap alma konusunda bir noktaya gelindiğini belirten KTEZO Başkanı Mahmut Kanber “Esnaf sokağa indi. Bu saatten sonra mahalleye gidip hükümetin bizim hakkımızda karar üretmesini beklemeyeceğiz. Kararlar esnafın temsilcisinin de olacağı platformlarda verilecek. Bu koşullar sağlanmadığı müddetçe eylemlilik her yerde, her zaman devam edecek. Gerektiğinde de daha etkin ve görünür eylemler yapacağız” dedi.

Tulga: Yok sayıldık. Dışlandık

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise açıklamasında, “Esnaf, zanaatkar, üretici pandemi sürecinde yok sayıldı. Dışlandı. Masanın bir kenarcığında bile kendisine yer bulamadı. ‘Kaynak yok, borçlanamayız, para gelmedi’ dendi, hepsi olabilir ama görüşlerimizin alınmasına engel değildi. Şimdi masada bize de bir yer açıldı ama onu da mücadeleyle kazandık” dedi.

Tulga, şöyle devam etti:

“Üreten, katma değer yaratan, fonları, bütçeyi besleyen, vergisini ödeyen insanlar 4 ayda bin 500 TL aldı. O da kendi kaynaklarından. Bir de ‘verdik’ dediler… Olmadı. Bu hiç olmadı. Burada gördüğünüz de bunun öfkesidir. Girne’den Lefkoşa’ya bizi yürüten de bu öfkeydi.”

Bu eylemlerden sonra hükümetle sayısız görüşme yaptıklarını, ikinci ekonomik paketin tamamen değiştiğini, görüşmelerde kendilerine de yer verilse durumun böyle olmayacağını söyleyen Tulga, “Sokağa çıkmak, 45 derece sıcakta beklemek zorunda mı bırakılmalıydık? Böyle mi olmalıydı?” ifadelerini kullandı

Hürrem Tulga, yarın saat 14.00’te Birleşik Eylem Komitesi olarak Lokmacı’dan ses yükselteceklerini de söyledi.

“Sloganınızda da talep ettiğiniz gibi hükümet yüzünü size döndü mü?” sorusu üzerine Kanber, “Yan döndü”, Tulga ise, “En azından masada yerimizi aldık” yanıtını verdi.

Hürrem Tulga, “pandemi sürecinde ekonomiyle ilgili yapılan hiçbir toplantıya çağırılmadıklarını, hepsinden sonradan haberdar olduklarını” söyledi.

Karara bağlanan talepler

Hürrem Tulga, hükümetle görüşmeler sonucunda yerine getirilen talepleri ve ne aşamada olduklarını ise şu sözlerle paylaştı:

“Hükümet, hazirana ayından itibaren 2020 Ocak ayına kadar sosyal güvenlik yatırımları tamam olanlar için 7 ay boyunca toplam sosyal güvenlik yatırımlarının yüzde 75’ini karşılayacak. Sosyal Güvenlik borçlarını yapılandıranlar da bu haktan yararlanacak. Yapılandırılan sosyal güvenlik borçlarının geri ödemeleri 2021’de başlayacak,

Gerek sosyal güvenlik yatırımları tamam olan, gerekse yapılandıran işletmeler (5 kişiye kadar olan işyerleri) için 2000 TL artı 2000 TL iki ay katkı yapılacak,

Kiralarla ile ilgili olarak Vakıflar İdaresi ile görüşmeler başladı. Talep, marttan itibaren suriçleri ve çarşıları kapsayacak şekilde yılsonuna kadar yüzde 50 indirim yapılmasıdır.

Vadesi 3 yıla kadar çıkarılmış olan ve 100,000 TL’ye kadar talep edilebilecek olan esnaf kredilerinin vadelerinin 4 yıla çıkarılması için görüşmelerimiz devam ediyor.

Üretim kooperatiflerimizle ilgili taleplerimiz olumlu karşılandı ve gündeme alındı.”