Küresel piyasalarda belirsizlik rüzgârları eserken, yatırımcıların güvenli liman arayışı altına olan talebi artırdı. Doların değer kaybetmesiyle birlikte yükselişe geçen altın, haftalık bazda kazanç sağlamaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altın, 3.335 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD’de açıklanacak yeni ticaret tarifeleri ve Fed’in faiz politikalarına ilişkin sinyallerin, altın fiyatlarında belirleyici olacağını ifade ediyor. Özellikle 9 Temmuz’da ABD hükümetinin ticaret politikalarına yönelik alacağı kararlar, altın piyasasında kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Piyasalar, olası tarifelerin küresel ticareti yavaşlatabileceği ve yatırımcıların yeniden altına yönelebileceği endişesiyle hareket ediyor. Hindistan gibi altın talebinin yüksek olduğu ülkelerde de fiyatlar yükseliyor. Mumbai’de gram altın 9.179 rupiyle işlem görürken, Türkiye'de iç piyasada altın fiyatları dolar/TL paritesine bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. Uzmanlar, “Altın yatırımcısı bu hafta hem Fed'in söylemlerine hem de ABD-Çin hattındaki gelişmelere odaklanacak. Güvenli liman algısı kuvvetli kalırsa, ons altın 3.400 doları test edebilir” yorumunda bulundu.

Güncel altın fiyatları

Gram altın: 4.274,34 TL

Çeyrek altın: 7.013,00 TL

Yarım altın: 14.027,00 TL

Tam altın: 27.721,68 TL

Cumhuriyet altını: 27.925,00 TL

Ons altın: 3.335,28 $/ons (+%0,27)