588 bin dolarlık alım yapıldı

Kuzey Kıbrıs, bu yılın ilk 5 ayında Türkiye’den 588,8 bin dolarlık bahçe şemsiyesi aldı.

KKTC, bu yıl Türkiye’den en çok bahçe şemsiyesi ithal eden ülkeler arasında birinci sırayı aldı. Geçen yılın birincisi olan Almanya bu yıl ikinci sırayı aldı.

Türkiye, yaz aylarında bahçe, teras, havuz kenarı, kafe ve restoran gibi açık alanlarda kullanılan bahçe şemsiyelerinden elde ettiği dış ticaret fazlasıyla dikkati çekerken bu üründe en fazla talep Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerine göre, ülkenin geçen yıl "bahçe şemsiyeleri ve benzer şemsiyeler" ihracatı, 2023'e göre yüzde 39,9 artışla 7,3 milyon dolar oldu. Bu ürün grubunda, geçen yıl 4,7 milyon dolarlık ithalat yapan Türkiye, aynı dönemde 2,6 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde etti. Söz konusu üründe, geçen yıl en fazla dış satım, bir milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bunu sırasıyla 976,7 bin dolarla Suudi Arabistan, 744,8 bin dolarla Irak, 567,1 bin dolarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 450,5 bin dolarla Azerbaycan takip etti. Bu dönemde en çok bahçe şemsiyesi, 1,9 milyon dolarla Malezya ve 1,5 milyon dolarla Çin'den alındı. Türkiye, bu yılın ocak-mayıs döneminde ise 2,5 milyon dolarlık bahçe şemsiyesi ihraç etti.

Bahçe şemsiyelerinde bu yılın ilk 5 ayında yapılan ithalat yaklaşık 2 milyon doları bulurken, bu ürün grubundaki dış ticaretten 577,5 bin dolarlık fazla elde edildi. Aynı dönemde Türkiye, en fazla bahçe şemsiyesini 588,8 bin dolarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sattı. Bunu sırasıyla 244,8 bin dolarla Almanya, 159,8 bin dolarla Rusya, 149,7 bin dolarla Birleşik Krallık ve 107,5 bin dolarla Sırbistan izledi. Türkiye, yılın ilk 5 ayında en çok bahçe şemsiyesini bir milyon 100 bin dolarla Çin ve 369,8 bin dolarla Malezya'dan ithal etti.

