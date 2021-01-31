Domates sınıfta kaldı

Tarım Dairesi, 22-28 Ocak arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre; ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirilerek elde edildi.

İthal ürünlerde, 23 numuneden 23 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürün bulunmadı.

Yerli ürünlerde, 19 numuneden 18 numune temiz olurken limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen

1 ürün bulundu.

Mağusa sakinlerinden Ümit Coşkun’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.