AstraZeneca 70 bin adet gönderecek

Alithia gazetesi, aşı programının her hafta teslim alınacak aşı sayısına göre belirlendiği ve şu ana kadar 80 yaş üstü kişilerle sağlık çalışanlarının aşılanmasının tamamlandığını bildirdi. Gazete, geriye kalan yaş gruplarının Şubat ayı içerisinde aşılanacağını kaydetti.

Bu arada, Politis gazetesi de, Şubat ayı içerisinde AstraZeneca firmasından Güney Kıbrıs’a yaklaşık 70 bin aşının gelmesinin beklendiğini yazdı.

Haberde, aşıların nihai geliş tarihi ile miktarının henüz kesinleşmediği ve firma tarafından konuyla ilgili açıklama yapılacağı belirtildi.

Farmakoloji Doçenti Hristos Petru ise “Alpha”ya yaptığı açıklamada, aşılar Güney Kıbrıs’a gitmedikçe, aşılamada gecikmeler yaşanabileceğini ve AstraZeneca’nın yayınlayacağı sözleşmede neler bulunduğuna bakılması gerektiğini söyledi.

Gazete, bir diğer haberinde ise, birinci ve ikinci derece akrabaların yapacağı aile ziyaretlerinde küçük bir değişiklik yapıldığını yazdı.

Haberde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün yayınladığı yeni genelgede, birinci ve ikinci derece akrabaların, iki kişiyi geçmemek kaydıyla aile ziyareti yapabileceğinin belirtildiği kaydedildi.

Turizmde kayıp 2 milyardan fazla

Gazete, pandemiyle ilgili haberlerinde turizmdeki kayıplara da vurgu yaparak, Güney Kıbrıs’ın 2020 yılının ilk 11 ayı içerisinde pandemi nedeniyle turizmde 2 milyar 240 milyon Euro’luk kayıp yaşadığını yazdı.

Haberde, 2019 yılına kıyasla turizm gelirlerinde yüzde 85,4’lük kayıp yaşandığına dikkat çekildi.



