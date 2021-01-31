Moral verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi hemşireleri ile online görüşme yaptı. Tatar, hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına pandeminin yaşandığı bu olağanüstü günlerde özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Mart ayından bu yana devam eden pandemi sürecinde iniş ve çıkışların yaşandığını ancak son günlerde dünyadaki vaka sayılarının artmasına paralel olarak ülkede de artan vaka sayılarının fevkalade üzücü bir durum olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Pandemi sürecinde en çok sıkıntıyı yaşayan siz sağlık çalışanları zor koşullar altında, büyük bir özveri ve fedakarlık ile görevlerinizi yürütmektesiniz. Bugün Cumhurbaşkanınız olarak sizleri arayarak, hepinizin şahsında tüm sağlık çalışanlarına devletim, halkım ve kendi adıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Salgın sürecinde hem kendinizi koruyarak hem hastalanan vatandaşlarımızın tedavilerini gerçekleştirerek zor şartlar altında yaptığınız bu anlamlı çalışmalar takdire şayandır” dedi.

“Halkımız tedbirlere uyarsa…”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halkın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlara uymasının öneminin de altını çizdi. Tatar, kurallara uyulması halinde eski günlere daha erken dönebileceğimizi ifade etti. Tüm vatandaşlarımızın elzem durumlar dışında evlerinden çıkmamalarını isteyen Cumhurbaşkanı Tatar, herkesin maske, mesafe ve hijyene mutlaka dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Tatar, pandemi sürecinde aşılama programının da önemine değindi. Sağlık çalışanlarının verdiği bu mücadelenin yanı sıra ulusal aşı programının da planlanmakta olduğunu bildiren Tatar, şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti tarafından 40 bin doz aşının KKTC’ye gönderildiğini ve Türkiye’den daha fazla aşının gelmesi için üst düzey temaslarla bulunduğunu ve ulusal aşı programımızın aksamadan ve süratle devam etmesi için çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

“Bu bir seferberlik durumudur”

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemide gelinen sürecin bir seferberlik durumu olduğuna, birlik ve beraberliğin ve kurallara uymanın önemine işaret etti. Devletin de tüm imkanlarıyla seferber olduğunu kaydeden Tatar, bu pandemi sürecinde sıkıntılar yaşandığını ancak tüm dünyanın KKTC’nin kendi sağlık sistemi içerisinde, fedakar sağlık çalışanları ile birlikte bu kadar önemli bir krizi en iyi şekilde yönetebileceğini gördüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkı tüm dünyaya kendi kendini yönetebildiğini bir kez daha göstermiştir. Bunu mühürlemiştir. Tüm sıkıntılara rağmen bu süreci başarıyla yürütmeye devam ediyoruz ve sizler de bu başarının en büyük aktörüsünüz” dedi.

Motivasyon oldu…

Yoğun Bakım ve Pandemi Servisi hemşireleri Ömer Kalın, Oğuz Köse, Hasan Erden, Filiz Toklu, Fatoş Avcil ve Gizem Yöncü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kendilerini aramasından dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, bunun kendileri için bir motivasyon ve moral kaynağı olduğunu ve canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

Köse: Dua edelim

Bu arada, Yoğun Bakım hemşirelerinden Oğuz Köse dün akşam kişisel sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşımda bulundu. Köse, ‘Dua edelim’ başlıklı paylaşımında şunları ifade etti:

Dua edelim de sorumluluğunu bilen, etmiş olduğu mesleki yemine bağlı, duyarlı ve

şerefli bir ekibiz.

Dua edelim de son bir yıldır hastalarımızı ailelerinden, sosyal hayatlarından daha üstte tutan bir ekip var.

Dua edelim de yemeden içmeden, fedakarca 7 gün 24 saat çalışan bir filyasyon ekibi var.

Dua edelim de ne hasta olmaktan ne de ölümden korkmuyoruz…

Dua edelim de pandemide çalışan sağlık ekibi mesleğinde etkili, yetkili ve deneyimli,

Dua edelim ki biz insan seviyoruz,

Dua edelim ki Başhemşiremiz, Başhekimimiz en az bizim kadar işin içinde ve sorumluluğunda.

Dua edelim siyasetle işimiz yok.

Dua edelim de birliğiz, beraberiz hep beraber Corona’ya karşı mücadelede için bir birimize kenetlenmişiz,

Memleketimizi seviyoruz,

Dua edelim de yorulmak nedir unuttuk, enerjimiz yüksek…

Dua edelim de biz varız ve sağlıklıyız.

Kendiniz için dua ederken, bizim için de edin buna gerçekten ihtiyacımız var.

İçinde bulunduğumuz durumun ciddiyetinin farkına varmak ve

hep birlikte başarmak zorundayız…

Zoom üzerinden görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomik Örgütler Platformu üyeleri ile Zoom üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre; Tatar Ekonomik Örgütler Platformu üyeleri olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanları ve İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Kıbrıs uyuşmazlığı ve ekonomik konulara ilişkin görüş alış-verişinde bulundu.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu 2 Şubat Salı günü ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ı da 4 Şubat Perşembe günü görüşme yapacak.

Cumhurbaşkanlığından BM’ye tepki

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu ve BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu ve BM Barış Gücü Operasyonları raporlarını onayladığı kararın, raporlarla çeliştiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Kararda yer alan çelişkili ifadeler, Kıbrıs Türk tarafının yaratıcı, yapıcı ve kararlı bir şekilde katılacağı 5+BM gayri resmi görüşmesindeki tutumunu etkilemeyecektir. Sayın Genel Sekreter, her iki raporunda da Kıbrıs Türk tarafı ve Kıbrıs Rum tarafının müzakere zeminine dair iki ayrı pozisyonu bulunduğunu kayda geçirmiş ve tarafların gayri resmi görüşmeye resmi müzakereleri başlatacak ortak zemin olup olmadığını anlama amacıyla gideceklerini ifade etmektedir” denildi.