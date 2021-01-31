Evler tamir edilecek

Derinya Belediyesi’nin, “Strovilya” (Akyar) bölgesine yerleşim için Rum İçişleri Bakanlığı’ndan ekstra teşvik talep ettiği; ancak bakanlığın teşvik yerine “uygun olmayan” öneride bulunduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Derinya Belediyesi’nin bölgedeki evlerin tamir edilmesi ve o evlerde yaşamak isteyenlerin gelebilmesi için ek ödenek talep ettiğini ve bunun, İngiliz üslerinin herhangi bir geliştirme yapılmasını yasaklaması nedeniyle bölgenin canlandırılması için tek seçenek olduğunu belirttiğini kaydederken, Rum İçişleri Bakanlığı’nın ilgili kişileri kırsal bölgenin tümünü kapsayan destek planlarını incelemeye davet ettiğini yazdı.

Gazete, Rum İçişleri Bakanlığı’nın ilerleyen günlerde 55 bin Euro’luk destek planı ve özel inşaatlarla ilgili olarak da 15 bin Euro’luk ek destek ilan edeceğini belirttiğini; ancak bu planın, İngilizlerin yeni inşaatlar yapılmasını katı şekilde yasakladığı Akyar bölgesini kapsamadığını kaydetti.

Haberde, 10 ailenin Akyar’daki eski evlerine dönebilmek için yazılı dilekçe sunduğu ifade edildi.