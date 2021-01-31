Kapanma yerinde  ama geç kalındı

Ömer KADİROĞLU

Yerel vakalardaki artış nedeniyle bir takım kararlar üretilmesi ve kapalılık kararının alınması durumu ile ilgili vatandaşlar görüşlerini Diyalog gazetesine aktardı. Alınan kararların yerinde ancak geç kalındığını ifade eden vatandaşlar, yerel vakaların hızlı bir artışa geçtiğini bunun nedeninin ise halkın tedbirleri elden bırakmasından olduğunu savunuyor.

Ne dediler…?

Arslan Gülbeniz

“Bugün normal bir market alışverişine geldim. Alınan kararları yerinde ve doğru kararlar olarak değerlendiriyorum. Bu ara yerel vakalar çok arttı ve çok dikkatli olmak lazım. Kapanma nedeniyle esnaf olumsuz yönde etkilenir ancak vaka sayısını azaltabilmek için kapanmaktan kaçamazdık. Dikkat etmiş olsak kurallara uysak bu kadar fazla yayılmayacaktı. Tedbiri elden bırakmamak lazım.”

İmam Bakır Kiraz

“Bugün alışveriş yapmaya çıktım ancak yaptığım alışverişin kapanma ile bir ilgisi yoktur. Alınan kararlar bence gereken ancak geç kalınmış kararlardır. Bu kapanmayla küçük esnaf etkilenecektir tabi ki ancak temkinli adımlar atılmadığı için bugün kapanma noktasına gelindi. Yerel vakaların bu kadar artmasının sebebi bence insanların çok da tedbirlere uymamasından kaynaklanıyor. Sosyal mesafe kurallarına maske kurallarına uyulmadığını görüyorum. sTedbirleri daha fazla uygulamamız gerekiyor.”

Nadir Celebci

“Bugün normal bir alışveriş yapıyorum. Birçok vatandaş panik yaparak alışverişe koşuyor ancak açık olacak bir yerden malzeme alıp eve koyup çürütüp atmanın ne anlamı var. Alınan kararlar artan vakalar nedeniyle doğru kararlardır. Kapanma nedeniyle özel sektör fazlasıyla etkilenir ancak zamanında tedbirleri elden bıraktığımız için bugün kapanma ile karşılaştık.”

Laden Kasım Uygun

“Alışverişimin kapanma ile bir ilgisi yoktur. Kapanma kararı alındı ancak bu kararın geç kalınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu kapalılıktan özel sektör ve esnaflar çok kötü etkilenecektir. Özel sektörü hiçbir planın içine koyup da bir çözüm üretilmedi. Herkes kendi karnını doyurma peşinde özel sektörü düşünen yok. Bu konuda çok dikkatli davranmamız gerekiyor.”

Hasan Kızılyürek

“Bugün birkaç haftalık alışveriş yapıyoruz ve mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamayı planlıyoruz. Alınan kararlar bence yerinde kararlardır ve iyi bir şekilde salgının yönetildiğini düşünüyorum. Kapanma kararı esnafa olumsuz etki edecektir ancak yerel vakalardaki artış nedeniyle kapanma kaçınılmaz oldu. Çalışmak zorundayız ve dışarıda olduğumuz sürece vakalar artıyor.”