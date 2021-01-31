Mücadele güçlenecek

Başbakan Ersan Saner, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurul üyeleri ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda varılan mutabakatla, Covid-19 ile mücadeleyi daha üst bir seviyeye taşıdıklarını söyledi.

Başbakan Ersan Saner, Hükümetin Covid-19’a karşı yürüttüğü mücadeleyi anlattı.

Başbakan Saner, kış aylarının gelmesiyle birlikte vakalarda görülen artışın halkı tedirgin ettiğini ancak Hükümetin, Sağlık Üst Komitesi’yle istişare içinde ürettiği kararların etkili olmaya başladığını söyledi.

İç bulaşın limitlerin üzerinde seyrettiği için kapanma kararı alındığını anımsatan Saner, ülke genelinde uygulanan kapanmaya rağmen ekonomiyi de ayakta tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Başbakan Ersan Saner, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurul üyeleri ve TIP-İŞ temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda varılan mutabakatla, Covid-19 ile mücadeleyi daha üst seviyeye taşıdıklarını, hastalığa yakalananların barındırılması ve hastaneye nakillerinin de daha iyi bir organizasyonla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Saner, önümüzdeki pazartesi günü göreve başlayacak şekilde 7 doktorla sözleşme imzaladıklarını, bu istihdamlarla birlikte hastalıkla mücadelenin daha güçlü şekilde sürdürüleceğini dile getirdi.

Saner, denetimlerin sorumluluğunun Bakanlar Kurulu kararıyla ilçe emniyet kurullarına devredildiğini, kendisinin de Gazimağusa’da gerçekleştirdiği toplantılarda bunun olumlu etkilerini öğrendiğini belirterek, bu çalışmaların devam ettirilmesi halinde Covid-19’un yakın bir zamanda kontrol altına alınacağına inandığını söyledi.

Gerek hastanede gerekse otel ve yurtlarda tedavi ve gözlem altında tutulan kişilerin özverili bir şekilde takip edildiklerini anlatan Başbakan Saner, halkın temaslı takibi konusundaki hassasiyetinin artması gerektiğinin altını çizdi.

Son Bakanlar Kurulu toplantısında Sosyal Güvenlik Yayası üzerinde Kanun Hükmünde Kararname hazırlandığını anımsatan Saner, bu kararname sayesinde tedavi veya karantina altında tutulan özel sektör çalışanlarının ödeneklerinin devam etmesinin önünün açıldığını vurguladı.

Türkiye 40 bin doz aşı gönderdi

Covid-19 ile mücadelede nirengi noktalarının aşılama olduğunu ifade eden Başbakan Saner, bugüne kadar Türkiye’den 40 bin doz aşı geldiğini, Türkiye’nin aşı tedarikine paralele olarak KKTC’ye de aşı gelmeye devam edeceğini söyledi.

Saner aşı programında herhangi bir sıkıntı bulunmadığına da vurgu yaptı.

Başbakan Saner, hastalıkla mücadele sürdürülürken, reel sektörün de unutulmadığını dile getirdiği açıklamalarında, bu konuda üretilen kararların en geç salı günü kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

İki devletli çözüm masada olmalı

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, kim ne derse desin, hangi kararı alırsa alsın Kıbrıs Türk halkının; devletinden, egemenliğinden ve güvenliğinden taviz vermeyeceğini vurguladı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre; Saner, Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler askerlerinin görev süresini uzatan son kararında federal çözümden bahsetmesinin dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs meselesinin adilane bir anlayışla halledilmesine katkı sağlamayacağını belirtti.

Saner, Birleşmiş Milletlerin egemen eşitliğe dayalı İki devletli çözüm modelinin masada ele alınmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devlet, iki ayrı halk, iki ayrı idare olduğunu kaydeden Saner, yalın gerçeğin bu olduğunu, bunu görmezden gelerek, başarısızlığı net olan fikirlerde ısrar etmenin bir anlaşma yapılmasına değil, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etmeyi sürdürmesine yarar sağladığını belirtti.

Saner, “Kimileri kabul etmese de gerçek ortadadır; Kıbrıs Türkü egemen bir halktır. Rum tarafı bunu görmek istemediğini, 1974 öncesine dönüşle adanın Yunan hegemonyasına girmesini hayal ettiğini 2017 yılında Crans Montana’da yapılan son görüşmeler dahil tüm süreçlerde belli ettiği için Kıbrıs konusundaki çözüm arayışları çökmüştür” dedi.