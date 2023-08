En dip seviye

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde son 2 ayda yüzde 45 yükseliş yaşanırken endeks her gün yeni bir kritik eşiği aştı. Ancak bu süreçte kritik eşikleri aşan sadece BIST 100 olmadı. Borsa İstanbul'daki yabancı yatırımcı payı, Haziran'da yüzde 27.43 ile dip seviyeye düşerken 10 Ağustos itibarıyla yüzde 31'i aşarak Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Borsadaki toplam yatırımcı sayısı halka arzların etkisiyle 5.16 milyonu aşarken son 2 ayda 560 bin yükseldi. BES havuzu içerisinde hisse senedi yatırımlarının payı haziranda yüzde 20.98 seviyesindeyken ağustos itibarıyla yüzde 25'in üzerine tırmandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi her gün yeni bir kritik eşiği aşarken bugün de 7.800 puanın üzerine tırmanarak yeni tarihi zirvesini görü. Böylece endeks son 1 ayda yüzde 21, son 2 ayda ise yüzde 45 yükseldi.

BIST 100 endeksi geçen hafta itibarıyla 8 hafta üst üste yükseliş kaydederken 9. haftaya da pozitif bir giriş yaptı. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla Borsaya artan ilgi neredeyse her gün yeni bir rekoru beraberinde getirirken yabancı yatırımcılar 4 Ağustos itibarıyla 2012'den bu yana ilk kez 9 hafta üst üste net alım yaptı. Bu süreçte alımların toplamı 1.93 milyar doları buldu.

Yabancı payı 10 ayın zirvesinde

Bu artan ilginin etkisiyle Borsa İstanbul'da yabancı payı 10 Ağustos itibarıyla yüzde 31.05'e çıktı. Bu Ekim 2022'den bu yana borsadaki en yüksek yabancı payı oldu. Yabancı payı 1 Haziran'da yüzde 27.43'e kadar gerileyerek tarihi dip seviyesini görmüştü.

Yatırımcı sayısı 5.1 milyonu aştı

Yabancı yatırımcı oranı 2 aydır istikrarlı bir şekilde yükselirken toplam yatırımcı sayısı da her hafta rekor kırmaya devam ediyor. Temmuz sonunda halka arzların etkisiyle 5 milyon yatırımcı sayısı ilk kez aşılırken 13 Ağustos itibarıyla sayı 5 milyon 160 binin üzerine tırmandı. Yatırımcı sayısı haziran başına göre 560 bin yükseldi.

BES'teki payı yüzde 25'i aştı

Borsaya artan ilgi Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin verilere de yansıdı. Gerek hisselerin değerlenmesi gerekse daha fazla katılımcının riskli kabul edilen hisse yatırımlarına portföylerinde daha fazla ağırlık vermeyi tercih etmesiyle BES havuzunda hisse senetlerinin payı da hızlı bir yükseliş yaşadı.

11 Ağustos itibarıyla BES havuzundaki toplam birikim 646 milyar liraya ulaştı. Bunun yüzde 25.76'sını yani 166 milyar lirasını hisse senetleri oluşturdu.