Bu kez düğmeye basıldı!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geçmişte birçok kez gündeme gelen Beşparmak Dağlarına tünel inşa edilmesi projesinin hayata geçirilmesi için "düğmeye basıldığını" açıkladı.

Açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, EkoTürk kanalında yayınlanan “İnci Erdoğan ile İşin İçinde” programına konuk oldu; açıklamalarda bulundu.

Ulaşım alanında Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ile önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirten Arıklı, Orta Mesarya ile kuzey sahili arasındaki kara ulaşımını daha kolay ve güvenli hale getirmek için Beşparmak Dağlarına bir tünel inşa edilmesi konusunun Bakanlar Kurulu’nda ele alındığını ve Başbakanın bu yönde çalışma yapılması için talimat verdiğini kaydetti.

Arıklı, iki alternatif üzerinde çalışıldığını, bunlardan birinin Dikmen-Girne arasında, diğerinin ise Değirmenlik-Arapköy arasında olduğunu ifade etti.

Bakan Arıklı “Özelde Girne Dağ Yolu olarak bilinen Değirmenlik-Çatalköy Yolundaki trafiği yönlendirmek, genelde ise Orta Mesarya ile kuzey kıyılarımız arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak ve daha güvenli hale getirmek için tünel projesini hayata geçiriyoruz. Artık son aşamadayız.” dedi.

Arıklı, tünel fizibilite çalışması için Türkiye’den uzmanların KKTC'ye davet edildiğini ve Karayolları Dairesi ile birlikte çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Tünelin 5 km uzunluğunda, maliyetinin ise 75-100 milyon dolar civarında olacağını tahmin ettiklerini aktardı.

“2-3 destinasyon üzerinde duruluyor”

Arıklı, Ercan Havalimanı yeni terminal ve pistinin 20 Temmuz’da açılışının yapıldığını anımsatarak, “Türkiye’de boruyla su getirme projesinin ardından KKTC tarihindeki en büyük ikinci yatırımı zorlu bir süreçten sonra hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katkısı olan herkese minnettarız. Ancak önümüzde büyük bir hedef var o da doğrudan uçuşların başlamasıdır.” dedi.

Bakan Arıklı, doğrudan uçuşların siyasetten çok ekonomik boyutunun önemli olduğunu, yolcu potansiyeline erişilmesi durumunda dünyanın herhangi bir noktasından Ercan Havalimanı’na doğrudan uçuş gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Arıklı, doğrudan uçuşlar ile ilgili ciddi çalışmalar yürütüldüğünü, şu anda iki-üç destinasyon üzerinde yoğunlaştıklarını, yakın gelecekte bu konuda sonuç almayı beklediklerini sözlerine ekledi.

