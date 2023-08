Muhalefet tepkili

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, nisap yetersizliği sebebiyle olağanüstü toplantısını yapamadı.

Meclis Genel Kurulu, toplanma girişimini saat 11.45’te Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında yaptı. Ad okunması sonrası Meclis Başkanı Töre, toplantı yeter sayısı olmadığından iç tüzüğün 60'ıncı maddesi uyarınca toplantıyı kapattığını söyledi.

Meclis Genel Kurulu, nisap olmadığı için toplanamadığından, olağanüstü toplantı çağrısı da tamamlanmış oldu.

Yoklamada, sadece CTP milletvekilleri ile bağımsız milletvekilleri hazır bulundu.

Meclis Genel Kurulu'nun olağanüstü birleşiminin nisabın sağlanmaması nedeniyle yapılamamasının ardından ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, iktidar partilerinin milletvekillerinin toplantıya katılmaması nedeniyle olağanüstü toplantının yapılamadığını ancak olağanüstü toplantı çağrılarını 24 Ağustos Perşembe günü için yineleyeceklerini söyledi.

Yeni bir eylemlilik süreci başlıyor

Şimdi artık ‘yeter’ deme zamanıdır. Tüm kesimler, CTP’li olsun, olmasın hiç fark etmez. Bu memleketteki her bir insan bu ateşi burnunun dibinde hissediyor” diyen CTP Genel Başkanı Erhürman, sadece Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmakla kalmayacaklarını, yeni bir eylemlilik süreci de gündeme geleceğini açıkladı.

Erhürman, bunu ilgili tüm toplum kesimleriyle istişareler sonucunda programlayacaklarını söyledi.

Meclis’in mücadele araçlarından sadece biri olduğunu, Meclis’in dışındaki mücadele araçlarının da sonuna kadar kullanılacağını ifade eden Erhürman, “Bu zihniyetten bu toplum bir an önce kurtarılmak zorunda” şeklinde konuştu.

Ekonomik durum

“Ülkemiz herhalde içinden geçtiği en kritik ekonomik bunalımla karşı karşıya” diyen Erhürman, alım gücünün yerlerde süründüğünü, her hanede, her küçük esnafın dükkanında ve ekonominin genelinde bunun güncel yaşama dair bir bilgi olarak her an yaşandığını söyledi.

Özel sektör, asgari ücretli, kamuda yeni başlayanların durumunun ortada olduğunu ifade eden Erhürman, ülkede özellikle genç insanlara yaşam hakkının adeta tanınmadığı bir dönemden geçildiğini kaydetti.

Kiraların döviz üzerinden olması ve yabancıların evleri kiralaması nedeniyle kiraya dahi çıkılamadığını dile getiren Erhürman, araba piyasasında da durumun aynı olduğunu ifade ederek, “Yabancılar tabiri caizse çatır çatır araba alabildikleri için orada da fiyatlar aşağıya inmiyor. Marketlerde bile alım gücümüz düşmesine rağmen fiyatlar aşağıya inmiyor” diye konuştu.

Yok hükmündeyiz

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Biz sadece yoksullaşmıyoruz, piyasa koşullarında dikkate alınmayan, görmezden gelinen bir unsur haline de geliyoruz yani yoksullaşmanın yanında bir de ‘yoklaşma’ yaşıyoruz. Biz artık piyasa koşulları içerisinde talep açısından adeta yok hükmündeyiz” şeklinde konuştu.

KTÖS’ün yayınladığı rapora işaret eden Erhürman, ilkokullarda 40’ın üstünde ülkeden öğrenci olduğunu, hapishanede de 40’ın üstünde ülkeden farklı vatandaşlıktan insanların olduğunu söyledi.

Güvenlik sorunu

Güvenlik sorununun ülkede en önemli sorunlardan biri haline geldiğini kaydeden Tufan Erhürman, suç oranlarının arttığını belirterek, ülkede bir nüfus politikası olmadığı için altyapının nüfusa yetmediğini ifade etti. Görevden alınan Sağlık Bakanı’nın ayrıldıktan sonra, “Bu nüfus yapısıyla bizim hastanelerde sağlık hizmetini arzu ettiğimiz gibi sunmamız mümkün değil” mealinde bir açıklama yaptığını dile getiren Erhürman, CTP’nin bunu aylardır söylediğini belirtti.

Ercan Havalimanı ek sözleşmesi…

Aksa sözleşmesiyle ilgili dava açtıkları için onun ayrıntısına girmeyen CTP Genel Başkanı Erhürman, kısa bir süre önce bir de Ercan’daki sözleşmeyle ilgili “Ek Sözleşme No:5” diye yeni bir sözleşmeyle karşılaştıklarını söyledi. Bu sözleşmenin an itibarı ile ülkeye maliyetinin 1bir milyar 770 milyon TL olduğunu ifade eden Erhürman, maliyetin 59 milyon Euro olması nedeniyle “an itibarı ile” ifadesini kullandığını kaydetti.

Ekonomik durum bu koşullardayken 1 milyar 770 milyon TL’nin şirkete bağışlandığını kaydeden Erhürman, şirketin ayrıca Ercan’daki işletme süresinin 2051’de biteceğini söylediğini belirtti. Erhürman, esas sözleşmenin 2012 yılından imzalandığını ve 25 yıllık bir sözleşme olduğunu ifade etti.

Karşı dava açılacak

CTP olarak Ercan Havalimanının İşletme Haklarının Devredilmesine ilişkin ihalenin esas sözleşmesine ek olarak çıkarılan Ek Sözleşme No:5’e karşı mahkemeye başvuru yapmak için hazırlandıklarını dile getiren Erhürman, bir hafta 10 gün içerisinde davayı açacaklarını söyledi.

Tufan Erhürman, “amacın, istenen parayı şirketlere vermek ve bunu KKTC mahkemelerinin yargı yetkisinden kaçırmak olduğunu” kaydetti.

DAÜ de kötü durumda

Ülkenin en güzide kurumlarından biri olan DAÜ’nün 600-700 milyon gibi ihtiyaçlar üzerinden çalışanların hayat pahalılığı ödeneklerini kesmek zorunda kaldığını dile getiren Erhürman, insanların asgari ücretin altında maaş almak zorunda kalmasına karşın bir kalemde 1 Milyar 770 Milyon TL’nin bağışlandığı eleştirisinde bulundu.

Eski Vahşi Batı’ya döndü memleket

“Eski Vahşi Batı’ya döndü memleket…” diyen Erhürman, bunların Kıbrıs Türk halkının kabul edebileceği şeyler olmadığını belirtti.