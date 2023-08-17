3 aylık süre

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da çevre kirliliğine ve kötü görüntüye neden ola atıl araç sorunu çözülüyor. Yasanın değişmesiyle birlikte Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı Başkent sokaklarında atılı tutulan araçların kaldırılmaya başlandığı açıkladı. Harmancı'nın açıklaması şöyle:

“Yeni yasanın bizlere tanıdığı hak kapsamında, sokaklarda aylarca (yıllarca) atılı tutulan araçların tarafımızca güvenli bir alana kaldırılmaya başlandığının bilgisini vermek isterim. Üzerine uyarı yazısı astığımız araçlar yerinden kaldırılmaz ise, çektiğimiz araçların çekici ücreti ve günlük 100 TL’de alanda kaldığı sürece kira ücreti vardır. 3 ay içerisinde teslim alınmayan araçlar ise açık artırma ile satılacaktır.”

Belediye bir şey yapamıyordu

Eski yasaya göre; kullanılmaz halde, hurdaya çıkmış bir araç, 20 yıldan beri yol kenarında veya kaldırım üzerinde duruyorsa ve herhangi biri vatandaş bunu şikâyet ediyorsa; belediye bunu gündeme alıp, aracı olduğu yerden kaldırabiliyor ve en fazla 500 TL ceza kesebiliyordu. Kum, çakıl, çimento, demir ve kalıp tahtası gibi inşaat atıkları ise çevreye büyük zarar verdiği halde uzun yıllar olduğu yerde kalıyordu.