Metehan’daki çile sürüyor

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arası araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’nda dün yine uzun araç kuyruğu vardı.

Kuzeye akaryakıt ve market alışverişi için gelen Rumlar, güneye gezmeye veya işe giden Kıbrıslı Türkler uzun süre kuyrukta bekledi. Hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, dakikalarca araçlarında beklemek zorunda kalan sürücüler isyan etti.

Günde ortalama 13 bin giriş-çıkışın yapıldığı kapıda altyapı eksiklikleri ve personel sıkıntısı giderilmediği için sorunlar da çözülemezken, ekonomik örgütler ve esnaf, ülkeye ve çarşı esnafına katkısı olan sınır kapılarında acil önlem alınmasını bekliyor. Diyalog’a konuşan Arasta esnafı, yetkililerin, sınır kapılarının ülke ekonomisine katkısını görmezden geldiğini ifade ediyor. Sınır kapılarından geçiş yapan Rum ve turistlerin ekonomiye katkısının büyük olduğunu ifade eden esnaf, “yerli halkın pek uğramadığı çarşıyı turistler ayakta tutuyor” ifadesini kullandı.