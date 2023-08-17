Uzlaşı sağlandı

Raif DOĞRU

Kuzey Kıbrıs’taki devlet dairelerinde Eylül ayından itibaren ‘tam mesai’ uygulamasına geçiliyor. Elde edilen bilgiye göre; Perşembe günü hariç haftanın 4 gününde mesai 08.00’de başlayıp, 15.30’da sona erecek. Yemek arası olmayacak. Perşembe günleri ise çalışma saati 08.00-12.30 ve 13.00-17.30 olarak belirlendi.

Başbakan Ünal Üstel’in sendikalarla gerçekleştirdiği görüşmelerde, yeni mesai saatleri konusunda uzlaşıya varıldığı bildirildi. Perşembe haricindeki günlerde çalışanların öğle arası vermeden daire kantininde yemek veya bulunduğu binanın dinlenme alanında yemek yemesi mümkün olabilecek.

Okullarda ise ‘Tam Gün’ eğitim; Pazartesi ve Salı olmak üzere haftanın sadece 2 gününde yapılacak. Başarılı olunması halinde kademeli olarak uygulama haftanın 5 gününe yayılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Tam Gün’ eğitim konusunda sendikalar ve okul müdürleriyle görüşmeler yaptığı bildirildi.

Güvenilir bir kaynak, okul müdürlerinin uyum içerisinde Tam Gün eğitime destek verdiğini ifade etti.

Cuma günü oylanacak

Devlet dairelerinde ve okullarda ‘Tam gün’ uygulamasına ilişkin tasarının hazırlandığı belirtilirken, Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Ağustos Cuma günü olağanüstü toplantı yaparak yasayı oylayacağı bildirildi.

Başbakan Ünal Üstel’in konuyla ilgili olarak ana muhalefet CTP yetkililerini bilgilendirdiği ve yasanın onayı konusunda destek istediği öğrenildi.