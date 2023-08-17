İkisi de cezaevinde

Sahte Hollanda pasaportlarıyla Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapan ancak gittikleri İstanbul Havaalanı’nda fark edilen Somali uyruklu Abdikadir Nur ile Osman Maye’nin, Rum polisini, Lokmacı ve Ercan’daki muhaceret görevlilerini kandırdığı ortaya çıktı.

Zanlıların kaçak olarak gittikleri Güney Kıbrıs’tan sahte Hollanda pasaportuyla Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptıkları, Lokmacı sınır kapısının her iki tarafında işlem yaptırırken yakalanmadıkları ve kolaylıkla Ercan’dan çıkış yaptıkları tespit edildi.

İstanbul’da yakalanarak geri gönderilen ve 3 gündür tutuklu bulunan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Abdikadir Nur ile Osman Maye’nin 12 Ağustos 2023 tarihinde saat 03.27 sıralarında sahte pasaportlarla Ercan’dan çıkış yaptıklarını söyledi. Polis, üzerinde kendi bilgileri ve resimleri bulunan sahte pasaportlarla çıkış yapan zanlıların İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındıklarını ve KKTC’ye iade edildiklerini kaydetti.

Polis memuru, zanlıların 13 Ağustos 2023 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, zanlıların gönüllü ifade vererek, suçlarını kabul ettiklerini; 2022 yılı Ekim ayı içerisinde Abdiqadir Hussein Nur’un Lefkoşa Surlariçi, Osman Muridi Maye’nin ise Akıncılar bölgesinde kaçak bir şekilde Güney Kıbrıs’a gittiklerini itiraf ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların 11 Ağustos 2023 tarihinde ise sahte Hollanda pasaportlarıyla Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapıp, bir gün sonra da Ercan’da aynı sahte pasaportlarla çıkış yaptıklarını aktardı.

Polis, zanlıların tasarrufundaki sahte pasaportlara Türkiye’de polis tarafından el konulduğunu ifade etti. Polis memuru, zanlıların KKTC'de yasal herhangi bir bağları olmadığını, serbest kalmaları halinde yasal olmayan yollardan tekrardan Güney Kıbrıs’a geçebileceklerini belirterek, 3 ayı geçmeyen bir sure ile cezaevinde tutuklu olarak kalmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıları 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.