Faturalar cep yakacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) yeni tarife ücretleri bugün yürürlüğe girecek.

Yeni tarifede, elektrik enerjisi satış ücretlerine yüzde 11.66 oranında artış yapılıyor.

Kıb-Tek tarife tablosuna göre, yeni konut elektrik ücretleri şu şekilde olacak:

“0-250 kws (kilowatsaat) tarife için kws başına 4.8044 TL, 251-500 arası için kws başına 9.9115 TL, 501-750 arası için kws başına 10.6573 TL, 751-1000 arası için kws başına 11.5519 TL, 1001 kws üzeri için kws başına 13.8069 TL.”

Kıb-Tek, yapılan zammın kaçınılmaz olduğunu belirterek, açıklama yapmıştı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti.

“Kıb-Tek bir önceki tarife düzenlemesini 1 Ekim 2024 tarihinde yani 6 ay önce yapmıştır.

Kıb-Tek Nizamnamesine göre 2 ayı geçmeyen sürelerde tarife düzenlemesi yapmak bir zorunluluktur.

Buna rağmen kurumumuz vatandaşlarımızı gözeterek, 6 aydır yaşanan tüm döviz artışlarına ve Hayat Pahalılığına rağmen tarifelerde fiyat değişikliğine gitmemiştir.

Bilindiği üzere kurumunuzun temel giderleri olan, altyapı geliştirme, teknik bakımlar ve yakıt giderleri döviz üzerinden yapılmaktadır.

Son 6 ayda döviz kurlarında ortalama yüzde 12 oranında artış gerçekleşmiştir.

Bunun yanı sıra Hayat Pahalılığı oranı da yaklaşık yüzde 12 olarak gerçekleşmiştir.

Kurumumuzun yeni fiyat düzenlemesi de buna paralel olarak yüzde 11,66 oranında yapılmıştır.

Yeni fiyat düzenlemesi 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.”

