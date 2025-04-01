AB’nin dikkatini çekti

Güney Kıbrıs’ın, savunma alanında en fazla harcama yapan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın Ukrayna’yı desteklemek amacıyla oluşturulacak herhangi bir uluslararası yapıya katılmak için hazır olduğunu açıklarken, halihazırda savunma için en çok para harcayan ülke olduğunu yazdı.

Gazete, hükümetin Rusya ile savaşan Ukrayna’nın desteklenmesi için hangi ödeneklerden kesinti yapacağının akıllarda soru işareti oluşturduğunu kaydetti.

Avrupa İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, Güney Kıbrıs’ın savunma giderlerinin 579,9 milyon euroya ulaştığını ve bu rakamın, Gayrı Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) yüzde 1,9’una tekabül ettiğini belirten gazete, bu oranın AB’deki ortalamasının yüzde 1,3 olduğunu yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın savunmaya en fazla harcama yapan 6’ncı AB ülkesi olduğuna işaret edildi.

