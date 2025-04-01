‘Kıymeti bilinmeli’

Ergün YAHAT

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Üstel Üstel, Türkiye’nin varlığının Kıbrıs Türk halkını bugünlere taşıdığını ifade etti.

Üstel, bu sayede kurulan devletin kıymetinin bilinmesi gerektiğine dikkat çekti.

UBP Gazimağusa İlçe binasında, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, parti teşkilatları ve halkın katılımıyla bayramlaşma yapıldı. Bayramlaşmaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Başbakan Ünal Üstel, Ramazan Bayramı’nda dünyada yaşananlara dikkat çekerek, Filistin’de yaşanan olaylarda kadın, çocuk demeden yitirilen elli binin üzerinde can bulunduğuna vurgu yaptı.

Anavatan Türkiye’nin varlığının Kıbrıs Türk halkını bugünlere taşıdığını ifade eden Üstel, bu sayede kurulan devletin kıymetinin bilinmesi gerektiğine dikkat çekti ve bunun da birlik beraberlikle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Üstel, Türkiye ile imzaladıkları İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü sayesinde 21 milyar gibi bir kaynak aktarımı sağlandığını belirterek, bu sayede tüm altyapı çalışmalarının yapılacağını açıkladı; destek için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkür etti.

Üstel bayramlaşma ziyaretine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkürlerini de sundu.

