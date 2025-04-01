Acı tesadüf

Konser alanında bulunan ve Volkan Konak’a ilk müdahaleyi gerçekleştiren doktorlardan biri olan Ahmet Görkem Yasak, ünlü sanatçıyla yıllar önce yaşadığı anısını paylaştı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenciyken Volkan Konak’la tanıştığını belirten Yasak, o dönemde sanatçının kendilerine destek olduğunu ifade etti.

Volkan Konak’a sahnede ilk müdahaleyi yapan Dr. Ahmet Görkem Yasak, "Yarım saat sonra kalp masajı yapacağımızı bilmeden seni dinledik. Yaptığımız her şeye rağmen seni kurtaramadık" dedi.

Dr. Yasak, “20 sene önceydi… Kaldığımız öğrenci yurduna gelip 'Gençler bir ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın' diye telefonunu vermiştin. O zamanlar verdiğin numarayla yardımcı olduğun o genç, şimdi doktor oldu ve son anlarında seni kurtarmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

Dr. Ahmet Görkem Yasak, Konak'ın gönlündeki yeri ve gençlere olan desteğiyle hafızalarında her zaman özel bir yer edindiğini belirterek, üzüntüsünü dile getirdi.

