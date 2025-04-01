Sanat dünyası yasta

Hüseyin ÇİÇEK

İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından uçakla Türkiye'ye gönderildi. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Volkan Konak’ın, ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edileceği belirtildi.

Cenazesi Türkiye’ye gönderilen Volkan Konak'ın bugün son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Yapımcı Polat Yağcı, sosyal medya hesabından sanatçının cenaze program bilgilerini paylaştı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedilecek

Konak için bugün öğle namazını müteakip Levent Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı ardından memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedilecek.

Büyük üzüntü yarattı

Volkan Konak'ın yaşamını yitirmesi hem KKTC de hem de Türkiye’de büyük üzüntü yarattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konak için taziye mesajı yayımladı.

Tatar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Kıbrıs'ı ve Kıbrıslıları çok seven Volkan Konak, çok sevdiği Kıbrıs'ımızda bayramın ilk gecesi sahnede geçirdiği bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Bizlerin de çok sevdiği Kıbrıs aşığı Volkan Konak'ın zamansız vefatı hepimizi yasa boğmuştur." ifadesini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel de, İskele’de verdiği konser sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

Üstel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk Halkı'nın ezgilerini repertuarlarına alarak dünyaya duyuran, 'Kuzeyin Oğlu' ismine uygun olarak Türkiye'nin kuzeyi Karadeniz ile Kıbrıs'ın kuzeyini adeta kucaklaştıran, Kıbrıs ve Kıbrıslı aşığı ünlü ses sanatçısı Volkan Konak'ın, çok sevdiği ülkemizde sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu tüm sevenlerine zamansız vedası bizleri derinden üzmüştür. Sevgili kardeşimiz merhum Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, milletimize ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Sanatçı dostları, bazı siyasiler, hayranları da taziye mesajları yayımlayarak, üzüntülerini dile getirdi.

Küllerimi savursunlar

Bu arada Volkan Konak’ın 2020 yılında yaptığı vasiyet açıklaması, ölümünün ardından sosyal medyada gündem oldu. Usta sanatçı vasiyeti hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.”



Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025, 01:09