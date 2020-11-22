Fitch: Güven zaman alacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası'nın bu haftaki faiz kararının olumlu olduğunu ancak güvenilirliği ve rezervleri yeniden inşanın zaman alacağını vurguladı. Fitch, swap hariç net rezervin -46,5 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e çekerek fonlama maliyeti seviyesine getirmesini ve tüm fonlamayı bu kanaldan yapacağını ilan etmesini olumlu karşıladı.

Bu adımları “para politikası güvenilirliğini geliştirme yönünde bir adım” olarak yorumlayan Fitch, “TCMB'nin para politikası güvenilirliğini ve döviz rezervlerinin yeniden inşa etmesinin zaman alacağını” vurguladı.

16 ayda iki TCMB başkanının kovulmasının bankanın siyasi baskıdan bağımsız olmadığını gösterdiğini belirten Fitch, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek faize karşı olduğunu söylemeye devam ettiğine işaret etti.

Mevcut enflasyona göre; reel politika faizinin haziranda yüzde -4,4 iken şu an yüzde 3,1 olduğunu, bu oranının önde gelen 10 gelişen ülkenin (Fitch 10) yüzde 0,1'lik reel faiz ortalamasından yüksek olduğunu belirten Fitch, kredi büyümesinin de yavaşlamakta olduğuna, 13 haftalık kur etkisinden arındırılmış yıllık kredi büyümesinin kasım başında yüzde 10'un altına gerilediğine dikkat çekti.

Söz konusu kredi büyüme oranı temmuz başında yüzde 45'e kadar yükselmişti.