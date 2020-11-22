Bütçesi 334 bin Euro

Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın, bakanlığın 2021 bütçesinin görüşülecek olması vesilesiyle Rum Meclisi’ne gönderilen öncelikler listesinde polis için İnsansız Hava Aracı (İHA) alımı da var.

Fileleftheros’un haberine göre yargı reformu, yolsuzlukla mücadele ve güvenlik ana başlıkları altında sıralanan öncelikler arasında 2021’de Rum polis teşkilatına 334 bin 429 Euro’luk insansız hava aracı sistemleri (İHA) alımı da bulunuyor. CERETAB projesi çerçevesindeki satın alım, ihale başvuruların değerlendirilmesi aşamasında bulunuyor ve 2021 yılı içerisinde hayata geçirilmesi bekleniyor.

Rum polis teşkilatına ayrıca 1 milyon 600 bin Euro’luk operasyon aracı ile 800 bin Euro’luk destek aracı alımı, Liman Polisi için B kategori yeni tekne alımı öngörülüyor. Maliyeti 8 milyon 925 bin Euro olacağı hesaplanan ve yüzde 100’ü İçişleri Bakanlığı Avrupa Fonları Birimi tarafından karşılanacak olan yeni teknelerin alımına 2020 içerisinde başlanması ve 2022’de tamamlanması öngörülüyor