Anlamlı mesaj verildi

Başkent Lefkoşa’nın köklü eğitim kurumlarından Şehit Tuncer İlkokulu her yıl olduğu gibi bu yıl da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladı.

Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Dr. Elçin Altan yaptığı açıklamada “İçinde bulunduğumuz pandemi süreci dolayısıyla öğrencilerimiz, günün anlam ve önemine dair mesafe kurallarına uyarak bilgilendirildi. Okul bahçemizde ve sınıflarımızda gruplar halinde çocuk haklarına dair sözleşmede yer alan maddeler ve içerik ile ilgili öğrencilerimize bilgiler aktarıldı. Okulumuzda asılı panolarımızda ve çocuklarımızın kendilerinin hazırladığı aparatlarla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü büyük bir heyecanla kutladık” dedi.

Çocuk haklarının hukuk düzeniyle korunması gerektiğini, dostça ilişkileri geliştirmeyi özendirmenin, temeli olduğunu belirten Altan, bu hak ve özgürlüklerin evrensel ve etkin biçimde tanınıp gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinlikte öğrenciler, kendi hazırladıkları minik etkinlikler, maskeler ve aparatlarla günün önemini vurguladı.

