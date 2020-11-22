Günışığı Kreş ve Anaokulu’nun minikleri eğitici bir etkinliğe katıldı

Günışığı Kreş ve Anaokulu’nun minikleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kültürel yapısı; gelenek, görenek ve adetleriyle ilgili bir etkinliğe katıldı.

Etkinlik çerçevesinde Kıbrıs’a özgü yemekler, tatlılar, meyve ve sebzeler, Kıbrıs’ta yetişen bitkiler tanıtıldı ve tarihi yerler ziyaret edildi.

Kıbrıs kültürünün tanıtılması adına öğretmenleriyle birlikte Kıbrıs Özel Etnografya Müzesine giden minikler unutulmaz bir gün yaşadı.

Kıbrıs’ta son 150 seneyi konu alan geçmişte günlük hayatta kullandıkları ev ve bahçe aletleri, el ürünleri ile tanışan minikler, bol tarafından fotoğraf çekerek, yaşanan sevinci aileleriyle de paylaştı.

Okul yönetimi, Kıbrıs Özel Etnografya Müzesine gerçekleştirilen ziyaretin oldukça yararlı olduğunu, öğrencilere Kıbrıs kültürünün tanıtıldığını belirterek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.



