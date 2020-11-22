Polis her yerde arıyor

Onur ULAĞ

Başkent Lefkoşa’da dün gece Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda aynı yöne giden iki araç çarpıştı, kazaya sebebiyet veren sürücü olay yerinden kaçtı.

Elde edilen bilgilere göre; JD 256 plakalı aracıyla dün saat 23.30 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda seyreden kimliği belirsiz sürücü şerit değiştirmek isteyince aynı istikamete doğru seyreden Muhammed Burak Kurtçu (E-25) yönetimindeki NJ 116 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan NJ 116 plakalı araç, orta refüj üzerinde takla atarak durabildi.

Kazaya sebebiyet veren ve sigortasız olduğu öğrenilen JD 256 plakalı aracın sürücüsü, çarptığı aracın sürücüsü olan Muhammed Burak Kurtçu’yu olay yerinde bırakarak kaçtı.

Lefkoşa Trafik Tahkikat ekipleri kazanın ardından sırra kadem basan sürücünün bulunması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.