Güngördü ödül verdi

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Tacikistanlı sanatçı Maksudjon Mirmukhamedov’un, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı “Oyun” adlı kişisel resim sergisi Girne Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı.

Müze adına yapılan yazılı açıklamaya göre; sergi Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü tarafından açıldı. Sergi hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında 04 Aralık 2020 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından sanatçı Maksudjon Mirmukhamedov'a Alasya Ödülleri çerçevesinde uluslararası resim ustalarına verilen "Uluslararası resim ustaları- Uluğ Beg” ödülü takdim edildi.