Gıda Günü mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş; gıda israfını önlemek, yerel üretimi desteklemek ve doğal kaynakları korumanın her bireyin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, “Unutulmamalıdır ki; güçlü bir tarım sektörü, güçlü bir ekonomi ve sağlıklı bir toplumun temel taşıdır.” dedi.

Çavuş, 16 Ekim Dünya Gıda Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, gıdanın sürdürülebilirliği, tarımın hayati önemi ve doğayla olan dengenin korunması adına tüm çiftçileri, üreticileri ve emekçileri yürekten selamladı.

Tarımsal üretimle hayatı besleyen, emeğiyle toprağa değer katan tüm üreticilere şükranlarını sunan Çavuş, Dünya Gıda Günü’nü kutladı, bereketli ve sürdürülebilir bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

“16 Ekim, bizlere tarımsal üretimin, gıda güvenliğinin ve doğal kaynakların ne denli değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.” diyen Çavuş, küresel anlamda gıda güvenliğinin, artan nüfus, iklim değişikliği ve çevresel sorunlar nedeniyle her geçen gün daha büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Çavuş, “Bakanlık olarak, bu küresel sorunların bilinciyle hareket ederek, sürdürülebilir tarım politikaları geliştirmekte ve tarımda teknolojiyi daha etkin kullanarak üretim kapasitemizi artırmaya yönelik adımlar atmaktayız. Doğal kaynaklarımızı koruma ve bilinçli kullanma sorumluluğumuzla, üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutladı

Öte yandan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, kadın çiftçilerin emeğini desteklemek ve daha iyi şartlarda üretim yapabilmeleri için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Çavuş, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle mesaj yayımladı ve bu günün kadın çiftçilerin emeklerini onurlandırmak, tarıma ve ülke ekonomisine yaptıkları katkıları hatırlamak için önemli bir vesile olduğunu belirtti.

Çavuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı olarak, kadın çiftçilerimizin emeğini desteklemek ve daha iyi şartlar altında üretim yapabilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın tarımsal üretimde daha etkin bir şekilde yer alması, sadece bugün değil, gelecekte de gıda güvenliğinin teminatı olacaktır. Bu anlamlı günde, ülkemizin tarımsal kalkınmasında büyük rol oynayan tüm kadın çiftçilerimize şükranlarımı sunuyor, emeğinizin ve alın terinizin daima karşılığını bulmasını diliyorum.”