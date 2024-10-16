Vurgunun miktarı arttı

Suna ERDEN

Organize hareket ederek, sahte evraklarla başkalarına ait malların tapularını aldıkları, düzenledikleri vekaletnamelerde 3 ayrı şahsa ait taşınmazları sattıkları ve toplam 640 bin Sterlin temin ettikleri iddia edilen Özlem Göztaşı, Enver Yücel ve Sadık Öztürk dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 25 gün süren soruşturmayla ilgili olgular aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 3 Eylül 2024 tarihinde Lefkoşa Tapu Dairesine sahte vekaletname sunularak, Lefkoşa’daki Shafer isimli şirkete ait taşınmazın satılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, 25 gün süreyle yapılan araştırma sonucu zanlıların ortak hareket ederek, 3 ayrı sahte belgeyle 3 ayrı şahsa ait malı sattıklarını açıkladı.

Polis, ilk satışın 27 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştiğini, Enver Yücel’in Gönyeli’deki bir evi sahte vekaletle 50 bin Sterline sattığını, vekaleti ise Güzelyurt Tapu Dairesinde tedavüle sürdüğünü belirtti. İkinci satışın ise Balıkesir’de bir arsa olduğunu, Yücel’in temin ettiği sahte vekaletle arsasının 20 Ağustos 2024 tarihinde 70 bin sterline satıldığını belirtti. Polis, üçüncü satışın ise 3 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştiğini, Yücel’in Lefkoşa Tapu Dairesine Shafer isimli şirketten yetki aldığına dair sahte vekalet sunarak, şirkete ait arsayı 520 bin sterline sattığını ifade etti.

Polis, Shafer isimli şirkette ait malın karşılığını çekle aldığını belirtti.

43 bin Euro’ya 2 araç aldı

Polis, çekin Shafer şirketi adına olmasından dolayı, zanlının şirkete ait kaşeyi kullanarak, döviz bürosundan 658 bin 750 euro aldığını söyledi.

Polis, Yücel’in bu paradan 43 bin euro alarak, 2 adet araç satın aldığını açıkladı. Polis, tüm zanlıların birlikte hareket ettiğini, Sadık Öztürk’ün tapu dairelerine kayıp koçan başvurusunda bulunduğunu, Göztaşı’nın ise talep edilen koçanların orijinallerini verdiğini söyledi.

Para karşılığında koşan verdiği iddia ediliyor

Polis memuru, Göztaşı’nın koçanları vermesi karşılığında para aldığına dair iddialar olduğunu belirtti.

Polis, 25 gün önce başlayan soruşturma kapsamında ilk etapta Yücel’in 23 Eylül’de tespit edildiğini, evinde ve iş yerinde yapılan aramada 55 bin TL ve 24 bin 870 TL para bulunduğunu söyledi. Polis memuru, Sadık Öztürk’ün ise 26 Eylül’de tutuklandığını, ofisinde yapılan aramada 3 bin 190 sterlin, 6 bin 265 dolar ve 10 bin TL para ele geçirildiğini belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu 3 zanlının bir birleriyle olan tüm görüşmeleri, mesajları ve yazışmaları sildiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, silinen verilerin geri getirilmesi için uzmanların çalıştığını kaydetti. Polis memuru, sahte evraklarla ilgili incelemelerin devam ettiğini, birçok ilçedeki tapu dairelerinde araştırma yapıldığını belirtti.

Kameralara yakalandılar

Polis memuru, birçok kamera görüntüsü incelediklerini, Yücel’in çeki bozdurduğu gün Öztürk ile bir araya gelip, 15 dakika araçta oturduklarının belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın geniş çaplı ve farklı ilçelerde devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini söyledi.

7 yerine 3 yıl yattı

Polis memuru, Yücel’in daha önce evrak sahteleme suçlarından 7 yıl hapse mahkum edildiğini, 2018’de cezaevine girdiğini, 2025’te tahliye olması gerekirken, 2020’de şartlı tahliye olduğunu kaydetti.

Polis, zanlı Yücel’in daha önceki suçtan aranırken, yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtığının belirlendiğini de açıkladı.

Polis memuru, zanlının serbest kalması halinde kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polis, zanlının tutuklandığı gün aracında havlu, diş fırçası ve yedek hazır çanta bulunduğunu da belirtti. Polis memuru, diğer zanlılar Öztürk ile Göztaşı’nın ise sabıkaları olmadığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Savunma itiraz etti

Zanlı Yücel’in tutuklu yargı talebine itirazı üzerine uzun soluklu duruşma gerçekleştirildi ve mahkemeye 3 kefil dinletildi.

Kefillerin dinlenmesinin ardından mahkeme, teminat kararını vermek üzere 14.45’e kadar duruşmaya ara verdi.

Verilen aranın ardından 15.20 sıralarında yeninden oturan mahkeme, üç zanlı hakkında da tutuksuz yargı kararı verdi.

Ağır teminat şartları konuldu

Mahkeme, Yücel’in daha önce suç işlemiş olmasının yargılamadan kaçabileceğinin bir göstergesi olmadığını dile getirdi. Mahkeme, zanlının yasa dışı yollardan güneye gitmiş olmasının da aynı suçu tekrar işleyeceğini göstermediğini, masumiyet karinesini dikkate alarak, diğer 2 zanlı hakkında olduğu gibi Yücel’in de tutuksuz yargılanmasına karar verdiğini kaydetti.

Yargıç, tüm zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, Yücel’in 200 bin, Öztürk ile Göztaşı’nın 50’er bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri 3 kefilin birer milyon TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, Yücel’in haftada 4 gün, diğer 2 zanlının ise bir gün polise giderek imza atmasına da karar verdi.