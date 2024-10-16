Bir yıl hapis yatacak

Suna ERDEN

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından Minareliköy’de faaliyet gösteren bir süpermarketin araç park yerinde bulunan araca düzenlenen operasyon sonucu silahla yakalanan Mehmet Yaşar Can (65) hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, bir yıl hapse mahkum edildi.

Kararda sanığın üzerine ve Girne’deki evinde yapılan aramada 2 adet silah, mermi ve şarjör bulunduğu belirtildi.

Sanığın ifadesinde silahlara meraklı olduğunu, bu yüzden temin edip, tasarruf ettiğini söylediği aktarıldı.

Kararı okuyan yargıç, ihbar üzerine 16 Mart 2024 tarihinde saat 09.00 sıralarında Minareliköy'de faaliyet gösteren bir süpermarketin park yerinde bulunan HR 905 plakalı Jeep araçta arama yapıldığını söyledi. Yargıç, aracın içerisinde yolcu olarak bulunan Mehmet Yaşar Can'ın belinde beyaz zarf içerisinde Hırvatistan yapımı Elite marka 9 mm’lik tabanca, 6 adet 9 mm’lik canlı mermi ile bir adet 14'lük kısa , bir adet de 25’lik uzun şarjör tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı. Yargıç, sanık Can’ın Girne’deki evinde yapılan aramada ise Çekoslovak yapımı 7.65 mm silah ile silaha ait şarjör ele geçirildiğini belirtti.

Yargıç, sanık Can’ın Girne’de ele geçirilen silahın yıllar önce kendisine hediye edildiğini, Lefkoşa’da ele geçirilen silahın ise Suriye’de bulunan bir şahıs tarafından bir kişi aracılığıyla hediye olarak gönderildiğini ve tabancalara meraklı olduğunu söylediğini aktardı. Yargıç, ateşli silah tasarrufu suçlarının toplum güvenliğini tehdit eden suçlar olduğunu belirtti. Yargıç, sırf meraktan dolayı oldukça tehlike arz eden ateşli silah tasarrufunun kabul edilemez bir suç olduğunu belirtti.

Yargıç, sanığın yaşını, kişisel durumunu ve tutuklu kaldığı süreyi değerlendirdiklerini ifade ederek, bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.